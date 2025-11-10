Las Estrellas blanquean 4-0 al Licey en el debut de Robinson Canó

Las Estrellas Orientales combinaron oportunidad ofensiva y solidez monticular para vencer 4-0 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Tetelo Vargas, en un juego donde el pitcheo petromacorisano dominó de principio a fin y el debut de Robinson Canó aportó una dosis de jerarquía al conjunto petromacorisano.

El encuentro arrancó parejo, con Albert Abreu abriendo por los Tigres y Óscar De la Cruz por las Estrellas. Ambos controlaron los primeros episodios hasta que, en la tercera entrada, los verdes rompieron el silencio con una emboscada letal.

Los Tigres es el conjunto que más blanqueada ha recibido en la temporada.

Con el triunfo, las Estrellas mejoraron su récord a 8-10 y escalaron al tercer puesto de la tabla, a cinco juegos del primer lugar ocupado por las Águilas Cibaeñas. El Licey (7-9), por su parte, quedó en la cuarta posición, también a cinco del tope y a dos del segundo, donde se ubican los Toros del Este (9-7) tras su victoria 12-4 sobre el Escogido.

Magneuris Sierra y Carlos Martínez iniciaron el ataque con sencillos consecutivos, seguidos por otro imparable de Vidal Bruján que congestionó las bases sin outs. Entonces apareció Robinson Canó, quien en su estreno con las Estrellas respondió con una línea al jardín izquierdo que remolcó la primera carrera del juego. Un rodado de Euribiel Ángeles empujó a Martínez desde tercera y puso el marcador 2-0.

Los orientales ampliaron la ventaja en la cuarta entrada con un sencillo de Coco Montes y otro de Sierra que llevó al plato la tercera vuelta. En el quinto, Josh Lester completó la ofensiva con un triple por el jardín derecho que impulsó a Ángeles, sellando el 4-0 definitivo.

Óscar De la Cruz trabajó con autoridad durante 4.1 entradas, en las que permitió cinco hits, concedió dos boletos y ponchó a seis. El relevo de los verdes se encargó del resto: Jefry Yan, Peyton Gray y Ty Adcock preservaron la blanqueada con tres entradas y dos tercios impecables.

Gray (1-2) se acreditó la victoria tras lanzar dos episodios sin permitir carreras, mientras que Abreu (0-4) cargó con la derrota.

Por las Estrellas, Magneuris Sierra lideró la ofensiva con dos imparables y una remolcada; Lester añadió un triple productor.