Vesia revela que la muerte de su hija fue la razón de su ausencia en la Serie Mundial

El relevista de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia, quien se perdió la Serie Mundial debido a lo que el equipo dijo en ese momento que era un "asunto familiar profundamente personal", dijo el viernes que su hija, Sterling, murió.

"Nuestro angelito, te amamos por siempre y estás con nosotros siempre", dijeron Vesia y su esposa, Kayla, en Instagram en una publicación que incluía una foto de un bebé tomado de la mano de adultos. "Nuestra hermosa hija se fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor por el que estamos pasando, pero la llevamos en nuestros corazones y apreciamos cada segundo que tuvimos con ella".

Vesia tuvo marca de 4-2 con efectividad de 3.02 en 68 juegos de temporada regular y 2-0 con efectividad de 3.86 en siete apariciones en postemporada. El equipo anunció el 23 de octubre, el día antes del Juego 1 contra los Azulejos, que no estaba con el equipo en Toronto.

Los relevistas de los Dodgers usaron el número 51 de Vesia en sus gorras en un homenaje a su compañero de equipo ausente. Los relevistas de los Azulejos se unieron a ellos en el homenaje para el Juego 6.

Vesia y su esposa, Kayla, agradecieron al personal médico del Centro Médico Cedars Sinai por cuidar a su familia. También agradecieron a ambos equipos por su comprensión y apoyo.

"Nuestra familia de béisbol se presentó por nosotros y no podríamos hacer esto sin ellos", escribieron los Vesia. "Gracias a la Nación de los Dodgers, a la organización de los Azulejos y a todos los fanáticos del béisbol por su amor y apoyo. Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos ha traído mucho consuelo".

Los Dodgers vencieron a Toronto en siete juegos, su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.