Francisco Mejía conecta tres dobles para liderar el triunfo del Licey sobre las Estrellas

Francisco Mejía conectó tres dobletes y anotó dos vueltas para guiar una ofensiva de 11 imparables que llevó a los Tigres del Licey a un triunfo 5-2 sobre las Estrellas Orientales en el partido celebrado este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal.

Con su triunfo, los azules ponen su foja en 6-8 mientras que los orientales cayeron a marca de 7-9.

El Licey tomó la ventaja en el cierre de la segunda entrada ante el lanzador abridor de las Estrellas, Aldrin Batista.

Francisco Mejía inició con doble al prado derecho, Cristhian Adames recibió base por bolas, Ángel Ortiz falló con elevado al central lo que aprovechó Mejía para anclar en tercera desde donde anotó por elevado de sacrificio de Jordan Lawlar. Adames pasó a segunda y pisó el plato por doblete de Michael De La Cruz al jardín derecho.

Anotaron otras tres en el tercero que fueron producidas por un doble de Mejía, sencillo de Adames y un lanzamiento desviado del relevista de las Estrellas, Román Méndez.

Las Estrellas se pusieron en el marcador en la cuarta entrada frente a Paolo Espino gracias a doblete de Euribiel Angeles y sencillo de Abraham Almonte, ambos batazos empujadores de carrera.

Espino laboró en 3.2 entradas de cinco hits, dos carreras limpias y dos ponches. Fue relevado por Adonis Medina (4), Anderson Severino (6), Ryan Watson (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Batista lanzó 1.2 innings, cedió 4 imparables, dos vueltas merecidas con un boleto y un ponchado. Terminaron la labor Raffi Vizcaíno (2), Felipe De La Cruz (3), Román Méndez (3), Junior Santos (4), Oddy Núñez (5), Patrick Weisel (6) y Carlos Belén (8).

Medina (1-0) fue el pitcher ganador, Batista (0-1) cargó con la derrota y Jean Carlos Mejía se anotó su segundo salvamento de la temporada.

Francisco Mejía dio de 3-3 con sus tres dobles, dos anotadas y una remolcada, Mel Rojas Jr. (anotada) y Armando Alvarez ligaron un par de imparables cada uno y De La Cruz dio su doble remolcador.

Angeles ligó doble y sencillo para dos de los siete hits de las Estrellas.

Los Tigres regresan a la acción este domingo cuando visitan a los Leones del Escogido en el partido programado para iniciar a las cuatro de la tarde y que tendrá como escenario el estadio Quisqueya Juan Marichal.