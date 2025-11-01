Si Toronto se corona, ¿será Vladimir Guerrero Jr. el MVP de la Serie Mundial?

La postemporada del dominicano Vladimir Guerrero Jr. ha sido, sin lugar a dudas, histórica.

A tal punto que, si esta noche los Azulejos de Toronto logran conquistar su tercera corona en la historia de la franquicia, el primera base criollo tendría argumentos más que sólidos para reclamar el título a la mejor actuación individual en una postemporada.

Y no es para menos.

Guerrero Jr. fue el bateador más dominante de la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, donde promedió .529, con tres cuadrangulares en cuatro juegos. Luego mantuvo su ritmo demoledor en la Serie de Campeonato contra los Marineros de Seattle, bateando .385, también con tres jonrones, y un porcentaje de embasarse de .484.

En la Serie Mundial, no ha sido la excepción.

Hasta antes de este séptimo y decisivo juego, el dominicano batea .360, con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas, siete boletos recibidos y solo tres ponches, además de un OBP de .500, números que confirman su consistencia en cada etapa del camino.

Además, está a solo un hit de empatar la marca de más imparables en una postemporada. El récord lo tiene Randy Arozarena, quien pegó 29 en el 2020.

Más allá de las estadísticas, Guerrero Jr. ha sido una presencia constante e intimidante en el plato, involucrado directamente o indirectamente en casi todas las victorias de Toronto en esta Serie Mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Trey Yesavage también es opción.

Dentro del propio equipo canadiense, Trey Yesavage también ha construido un caso digno de MVP.

El joven lanzador tiene efectividad de 2.45, con una victoria y 17 ponches, incluyendo 12 abanicados en su última salida (Juego 5), cuando trabajó seis entradas y un tercio en una de las actuaciones más dominantes de la serie.

Sin embargo, el impacto integral de Guerrero Jr. en cada juego lo coloca “en el carril de adentro” rumbo al premio, siempre y cuando Toronto levante el trofeo esta noche.

Busca emular a Jeremy Peña.

De conseguir el MVP, Guerrero Jr. Se uniría a un grupo selecto de peloteros dominicanos que lo han conseguido.

El último en hacerlo fue Jeremy Peña, quien en 2022 fue nombrado MVP de la Serie Mundial, luego de que los Astros de Houston vencieran a los Filis de Filadelfia.

Peña, al igual que Guerrero Jr., también fue MVP de la Serie de Campeonato ese año.