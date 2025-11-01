A ritmo de 15 ponches, Águilas blanquean al Licey y extienden a 5 racha de triunfos

Una combinación de siete lanzadores que maniataron a la ofensiva azul durante nueve entradas, con 15 ponches, sumada a un crucial doble impulsador de Carter Jensen, sirvieron de soporte para que las Águilas Cibaeñas consiguieran una victoria por blanqueada con marcador 3-0 sobre los Tigres del Licey.

El emocionante encuentro se disputó la noche de este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte del calendario del Torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El éxito fue el quinto consecutivo para las Águilas que mantuvieron la primera posición del certamen con registro de 7-1, por su parte, los Tigres siguieron en el segundo peldaño presentando marca de 4-3.

Ganó en rol de relevo Jordany Mézquita (2-0) y perdió Albert Abréu (0-2), mientras Junior Fernández se anotó su primer rescate del evento.

LAS CARRERAS

Las Águilas marcaron dos veces en la cuarta entrada: Leody Taveras negoció boleto, avanzó a la intermedia por sencillo de JC Escarra y anotó por doble de Carter Jensen a la pared del bosque izquierdo; a seguidas, Adael Amador empujó a Escarra con rodado por segunda base para el 2-0.

En el quinto acto, ante los envíos de Luis Peralta, los aguiluchos cruzaron el plato una vez cuando Emmanuel Rodríguez abrió con doble por el prado izquierdo, avanzó a la antesala cuando Angel Genao ejecutó un toque de sacrificio y anotó mediante un lanzamiento desviado, para aumentar la ventaja amarilla, 3-0.

ABRIDOR

Trenton McKenzie, de las Águilas, inició su actuación dando boleto a Emilio Bonifacio, sin embargo, ponchó sucesivamente a los tres siguientes bateadores, imponiendo temprano su buen ritmo ponchador. Terminó su labor con un total siete ponches de 10 outs que realizó.

Salió sin decisión tras 3.1 entradas en blanco de un hit y otorgó cinco boletos.

Relevo Amarillo Clave

J Mézquita entró a juego en el cuarto capítulo con corredores en segunda y primera con un solo out y dominó los dos bateadores que enfrentó, frenando el empuje de los felinos. En la siguiente entrada, el mismo Mézquita se complicó la situación al permitir sencillos consecutivos de Bonifacio y Gustavo Núñez sin out, no obstante, el zurdo se autorelevó obligando a batear para doble matanza (643) a Mel Rojas Jr y de inmediato ponchó abanicado a Griffin Conine, manteniendo la blanqueada.Lo propio hizo Eric Cerantola que entró en el sexto inning heredando dos corredores con un solo out y dominó los dos bateadores que enfrentó. Raúl Brito lanzó un tercio en blanco.

Huascar Inoa mostró su dominio al ponchar abanicado a los tres tigres que se pararon en el plato durante el séptimo episodio.

En el octavo capítulo, el derecho Richard Rodríguez inició dando boleto a G Conine y a seguidas permitió un toque de hit de Jordan Lawlar por tercera base, pero maniató a los próximos tres bateadores (dos ponchados abanicado) para finalizar la entrada.

Abriendo el noveno, Junior Fernández cedió un sencillo a Michael de la Cruz por el jardín derecho. No obstante, dominó a Bonifacio, que falló al batear para doble play (4-6-3). Luego de permitir sencillo a Gustavo Núñez y dar boleto a M Rojas Jr, Griffin Conine significaba el empate en el plato, pero fue dominado con elevado al bosque izquierdo para finalizar el juego.

Por Licey abrió A Abréu y se fue con labor de cuatro actos de dos carreras, tres hits, dos ponches y dos transferencias.

El relevo azul fue de: Luis Peralta (0.2), una carrera cedida; Misael Tamárez (0.1), Reiver Sanmartin (2.0), Luis Frías (1.0) y Ulíses Joaquín (1.0) lanzaron en blanco.

OFENSIVA

Por las Águilas, C Jensen se fue de 3-2 con un remolque; A Amador impulsó una; Emmanuel Rodríguez pegó un doble; JC Escarra, Raymel Delgado y Aderlin Rodríguez y Angel Delgado dieron un sencillo cada uno.

Por los Tigres, Jordan Lawlar se fue de 5-3; Gustavo Núñez bateó de 5-2; Michael de la Cruz y E Bonifacio conectaron sendos sencillos.