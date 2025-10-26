El otro japonés

Es cierto que Shohei Ohtani se lleva todos los titulares y la atención mediática alrededor de los Dodgers de Los Angeles. Pero este señor, Yoshinobu Yamamoto, no solo rinde bien en las cuatro silabas de nombre y apellido, también lo hace en el terreno de juego y justifica su gran contrato.

Porque el dato no circula mucho, pero cuando los Dodgers lo firmaron hace dos años lo hicieron con un pacto de 12 años por US$325 millones, uno de los 15 mejores pagados del negocio. Y noten esto: dice su registro personal que apenas mide 5 pies 10 pulgadas, es decir ni siquiera 6 pies, y tiene 27 años de edad. Los Dodgers lo firmaron hasta los 35 años.

Ha llamado la atención por lo que ha hecho en sus últimos dos juegos, y también algo del mes de septiembre. Hace apenas 10 días enfrentó a Milwaukee y tiró juego completo de 3 hits y una carrera.

El sábado extendió en forma impresionante tirando de nuevo juego completo ante Toronto, solo 4 hits, 1 carrera, 8 ponches, 0 base por bolas, y en total 105 lanzamientos. En septiembre estuvo a un out de tirar no hitter a Baltimore, que fue roto por jonrón de Jackson Holliday.

¿Cómo es su conducta en postemporada? Sumando 2024-25 tiene 5-1 y 2.47 de efectividad, en 47.1 innings 29 hits solamente, 10 bases por bolas y 41 ponches, todo eso en 8 aperturas.

¿Cómo le fue este año en la regular? Tuvo 12-8 y 2.49 con 201 ponchados en 173.2 innings. Este señor es tremenda carta de triunfo, y por su labor la serie está empatada a 1-1.

EL PITCHEO: Los Dodgers salieron favoritos en la serie mundial por la notable diferencia en el cuerpo monticular de ambos equipos. (El colega Ernesto Jerez, de ESPN, los dio favoritos en cinco en conversación con Listín Diario).

Por Toronto, Trey Yesavage, novato con menos de 10 aperturas en Grandes Ligas, que este año estaba debutando en clase A.. Kevin Gausman, su mejor brazo, Max Scherzer, veterano de más de 40 años con poco trabajo los dos últimos años y Shane Bieber, otro veterano.

De los Dodgers, Blake Snell, que está en gran forma y carga en su historia dos premios Cy Young. Yamamoto, impresionante, Tyler Glasnow, que es muy confiable para 5 o 6 innings, y finalmente entra Ohtani, el fenómeno del bateo y el pitcheo. La diferencia es notable, y por eso se inclina el favoritismo para los Dodgers.

De hecho, esta postemporada los Dodgers tienen marca general de 10-2, los Azulejos están en 8-5.

FIGURAS: Echemos una mirada a un grupo de figuras de ambos equipos que participan en la serie mundial.

- Vladimir Guerrero Jr., tiene de 8-3, los tres sencillos, y mantiene bien altos sus números de postemporada: promedio de .431, 6 jonrones, 12 remolcadas, OBP .500 y OPS de 1,343, líder en todo.

- Bo Bichette estuvo en el primer juego, pegó de 3-1, pero no abrió en el segundo por sus problemas en la rodilla izquierda.

- El mexicano Alejandro Kirk de 6-3, con hr. y se ha convertido en el primer mexicano con cuadrangular en serie mundial.

- Ohtani dio jonrón en la causa perdida del primer juego, y en el segundo pegó sencillo. Tiene de 8-2 con dos impulsadas.

- Will Smith fue el héroe ofensivo del segundo choque con jonrón , doble y 3 empujadas. Es calladito, pero aparece de vez en cuando para decidir.

- Están en silencio, hasta ahora, Tommy Edman de 7-1, Freddie Freeman de 6-1, Teoscar Hernandez de 7-0 con 5 ponches (incluyendo 4 el sábado), y Andy Pages de 8-1.

- Addison Barger fue héroe del primer partido con jonrón de bases llenas, pero no le fue bien en el segundo encuentro.

- En Dodger Stadium se celebran ahora tres juegos seguidos, de lunes a miércoles, y Toronto intentará hacer lo mismo que hizo en Seattle cuando ganaron 2 de tres. ¿Podrán? El enemigo es distinto ahora.

ENCUESTA: El portal de MLB .com publicó las predicciones de sus expertos, y quedó el siguiente cuadro:

Dodgers (5 juegos ): 21 votos

Dodgers (6 juegos ): 12 votos

Blue Jays (6 juegos ): 9 votos

Dodgers (7 juegos ): 3 votos

Blue Jays (7 ): 11 votos.

Para el premio MVP Ohtani recibió 25 votos, Vladimir Jr. 15.

MISCELANEO: Los Dodgers han ganado 8 coronas, Toronto 2.

MANSIÓN: Rafael Devers formalizó la compra de una mansión en Miromar Lakes, Florida, cerca de Fort Myers, donde entrenan los Medias Rojas de Boston. Costó casi 5 millones de dólares.

DE LIDOM: Este lunes, Lidom interará retomar su calendario, luego de una semana perdida por causa de las lluvias de la señora Melissa. Licey recibe a Toros, Gigantes a Escogido, Estrellas a Aguilas.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@ Hotmail.com