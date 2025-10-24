Misceláneos de la Serie Mundial Dodgers Vs. Toronto

La Serie Mundial 2025 arranca este viernes con un enfrentamiento inédito entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, dos organizaciones con historias muy distintas pero con una misma misión: alzar el trofeo del Clásico de Otoño.

1- Los escenarios: historia y dimensiones

Dodger Stadium

Inaugurado en 1962, es uno de los parques más emblemáticos y de mayor capacidad en todo el béisbol de Grandes Ligas, con espacio para 56,000 fanáticos. Sus dimensiones son de 330 pies por las líneas, 385 a los callejones y 395 por el jardín central.

El estadio es famoso por su vista panorámica, su ambiente clásico y por ser uno de los más favorables para los lanzadores debido a su amplitud y altitud moderada.

Rogers Centre (Toronto)

Con capacidad para 39,150 espectadores, el estadio canadiense fue inaugurado en 1989 bajo el nombre de SkyDome. Es conocido mundialmente por su techo retráctil, uno de los primeros de su tipo en Norteamérica, que puede abrirse o cerrarse en unos 20 minutos.

Sus dimensiones varían entre 328 pies por las líneas, 400 pies al jardín central y entre 368 y 375 en los callejones. Además, está ubicado justo al lado de la icónica CN Tower, formando una de las postales más reconocidas del deporte en Canadá.

2- Una serie mundial inédita

Será la primera vez que Dodgers y Blue Jays se enfrenten en una Serie Mundial. Toronto regresa al escenario más grande del béisbol por primera vez desde 1993, cuando conquistó su segundo campeonato consecutivo.

Los Dodgers, en cambio, llegan como campeones defensores y buscan reafirmar su dominio, y convertirse en el primer equipo desde el 2000 en repetir corona.

3- Jugadores que vistieron ambas camisetas

El dominicano Teóscar Hernández y Max Scherzer han brillado esta postemporada para Dodgers y Azulejos, respectivamente, y ambos han jugado en el otro equipo, y ya hay dos en Cooperstown que también jugaron para ambas organizaciones: Rickey Henderson y Fred McGriff.

Otros nombres destacados que han pasado por ambos clubes: Jeff Kent, David Price, Shawn Green, Dave Stewart, Justin Turner, Raúl Mondesí, Curtis Granderson, Russell Martin, Hyun Jin Ryu y David Wells.

4- Los mánagers: estilos diferentes

Dave Roberts (Dodgers)

Exjardinero y actual dirigente de los Dodgers desde 2016. Bajo su mando, Los Ángeles ha sido un modelo de estabilidad, con múltiples apariciones en la Serie Mundial y par de campeonatos obtenidos durante su gestión. Es reconocido por su enfoque analítico y su manejo del bullpen.

John Schneider (Blue Jays)

Formado dentro de la propia organización, Schneider asumió el timón de los Blue Jays en 2022 y fue ratificado al año siguiente. Exreceptor en ligas menores, ha guiado la nueva generación de Toronto con un estilo moderno y basado en la comunicación directa con sus jugadores.

5- Boletos por las nubes

Los precios para la Serie Mundial 2025 se han disparado en el mercado. No es para menos, enfrenta a equipos de países diferentes, y en uno de ellos está el mejor jugador de las Grandes Ligas.

Los boletos para los juegos en Los Ángeles y Toronto oscilan entre 700 y 2,500 dólares en promedio, con localidades premium que superan los 7,000 dólares en California.

El Juego 1 en Toronto y un posible Juego 7 son, por ahora, los de mayor demanda.