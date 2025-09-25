Gigantes del Cibao contrata a cinco agentes libres, encabezados por Christopher Molina

Los Gigantes del Cibao continúan reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada invernal, al anunciar la incorporación de cinco nuevos jugadores como agentes libres José Torres, Frank Rodríguez, Joseilyn González, Christopher Molina y Deivi Muñoz.

Estas adquisiciones representan un paso importante en el objetivo del conjunto francomacorisano de mantener un núcleo competitivo y lleno de talento joven.

El gerente de operaciones Jaylon Pimentel valoró de manera positiva la integración de estos peloteros.

"Estamos muy satisfechos con la llegada de estos jóvenes, cada uno de ellos tiene cualidades que aportarán al desarrollo del equipo. Confiamos en que su talento y deseo de competir serán claves para fortalecer la profundidad de nuestro roster", expresó Pimentel.

José Torres es un campocorto de 25 años, nativo de Guayubín. En este 2025 estuvo jugando entre Doble A y Triple A con los Rockies de Colorado, donde registró un promedio de .242, con 15 cuadrangulares, 17 dobles y 55 remolcadas.

Frank Rodríguez es un receptor de 23 años de edad, nativo de Santiago. En este 2025, jugando para los Dodgers, estuvo en Clase A Avanzada, Doble A y Triple A, donde tuvo un promedio combinado de .218, con 3 cuadrangulares y 18 remolcadas.

Joseilyn González es un lanzador derecho de 23 años, nacido en Santiago pero criado en La Enea (SFM). En este 2025 estuvo con los Dodgers en Clase A Avanzada, donde logró récord de 5-2, con efectividad de 2.80, lanzando 45 entradas y ponchando a 38 bateadores.

Christopher Molina es un lanzador derecho de 28 años de edad, nativo de Moca. En este 2025 estuvo lanzando en la Liga Mayor de Venezuela y en la Liga de Verano de Béisbol de República Dominicana.

Deivi Muñoz es un infielder de 25 años, nativo de San Cristóbal. En este 2025 estuvo en la Liga Mayor de Venezuela, donde registró un promedio de .384, con 1 cuadrangular y 18 remolcadas.

Las prácticas de los Gigantes del Cibao se desarrollan diariamente a partir de las 9:00 de la mañana en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por el dirigente José Leger.