Max Fried poncha a 13 y suma su 18va victoria, y los Yankees blanquean a los Orioles 7-0

Max Fried ponchó a 13 en siete entradas para conseguir su 18va victoria, líder en las Grandes Ligas, y los Yankees de Nueva York, que están en ascenso, blanquearon el jueves 7-0 a los Orioles de Baltimore.

La victoria colocó a los Yankees a tres juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana. A ambos equipos les quedan nueve juegos.

Nueva York tiene marca de 17-7 desde el 23 de agosto para salir del tercer lugar en la división y tomar el control del comodín de la Liga Americana.

Combinando rectas, cambios de velocidad y una curva lentísima, Fried (18-5) dominó a los Orioles, últimos en la tabla. Sus 13 ponches igualaron su mejor marca personal, establecida el año pasado contra Boston mientras jugaba con los Bravos de Atlanta.

Fried permitió solo tres hits, todos sencillos, para ganar su quinta apertura consecutiva y alcanzar su mejor marca personal de victorias. El zurdo logró 17 victorias en 2019 con Atlanta.

Amed Rosario le dio a los Yankees la ventaja definitiva con un doble de dos carreras con dos outs en la primera entrada ante Cade Povich (3-8).

Estaba 3-0 antes de que Nueva York se alejara con un séptimo inning de cuatro carreras. Paul Goldschmidt impulsó una carrera con un sencillo, Aaron Judge conectó un elevado de sacrificio para aumentar su total de carreras impulsadas a 104 y Giancarlo Stanton añadió un doble de dos carreras.