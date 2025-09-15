Los 4 mil hits

Pete Rose sostiene el récord de más hits de por vida en Grandes Ligas con 4, 256, y Ty Cobb está en segundo lugar con 4,189.. Solamente ellos dos han alcanzado la cifra de 4 mil o más, y parece que esa cifra cada vez se pondrá más lejos por la forma en que han cambiado los tiempos.

Ahora, con tanto dinero que ganan los beisbolistas, las carreras serán más cortas y los números también. A continuación leamos los diez mejores de siempre en hits en MLB, habiendo sido el último el dominicano Albert Pujols . (la casilla de la derecha cita la cantidad de turnos para quien).

1. Pete Rose (24)

4256 15890 B

2. Ty Cobb+ (24)

4189 13103 L

3. Henry Aaron+ (23)

3771 13941 R

4. Stan Musial+ (22)

3630 12721 L

5. Tris Speaker+ (22)

3514 12021 L

6. Derek Jeter+ (20)

3465 12602 R

7. Cap Anson+ (27)

3435 11331 R

8. Honus Wagner+ (21)

3420 11766 R

9. Carl Yastrzemski+ (23) 3419 13992 L

10. Albert Pujols (22)

3384 13041

Ahora surge el dato de que Robinson Canó suma 4 mil hits en su vida de pelotero, pero ahí se suman todas las ligas en que ha participado. En su caso, se adicionan los hits de liga menor, la pelota invernal dominicana y ahora lo de México. Canó nunca ha ido al béisbol asiático.

En Grandes Ligas, el nativo de San Pedro de Macorís tuvo 2,639 hits, es decir que ni siquiera llegó a los 3 mil.. Pero, tuvo una larga estadía en las Ligas Menores, antes de subir a los Yanquis de Nueva York en 2005. Canó tuvo que pasar muchas dificultades en las menores durante 9 temporadas allí.

Jugó tanto que cosechó 582 hits, y añadiendo los de Dominicana y México, un total de 4,008.

“No sabía que tenía esa cantidad de hits, así que agradezco a quienes me han indicado la proeza”, dijo Canó hace unos días al final de un partido de su equipo en México, los Diablos Rojos.

¿Es Canó el único dominicano con 4 mil hits?. Hay otro, que se llama Julio Franco, quien al igual que Canó jugó a avanzada edad y tiene el récord en ese sentido. Jugó hasta casi los 50 años. Hay otros casos relevantes de los dominicanos que han producido 3 mil hits en las Mayores, como Alex Rodríguez, Adrian Beltré y Albert Pujols.

JULIO CÉSAR FRANCO: Es también nativo de San Pedro de Macorís,.. En 2014 jugó para una liga independiente en Fort Worth, la United League, y para ese instante tenía 56 años.

Antes de eso había jugado en México, en Corea, y en liga mayor hasta casi 50 años de edad. Sus hits se dividen en 2,586 en Grandes Ligas, 626 en las Menores y el resto entre Dominicana, México, Corea e independientes. Su registro dice que también disparó 2,008 hits, igual que Canó ahora.. Pero Robinson le pasará pues jugará un poco más con las Estrellas Orientales en Lidom y quién sabe si retorna a México en 2026.

ALEX RODRÍGUEZ: Fue un productor de 3,115 hits en liga mayor, pero jugó muy poco en las Menores, algo así como dos años y pico con un total de 227 hits, además de unos cuantos hits aquí con el Escogido en 1994-95. En total tuvo 3,342 hits.

ADRIAN BELTRÉ: jugó solamente en las menores, MLB y Lidom..- En las Mayores tuvo 3,166 , en las menores 363 en 5 años, y algo con el Escogido, en Lidom, para sumar 3,529.

ALBERT PUJOLS: Solo estuvo un año en las ligas Menores, con el Escogido tuvo 15 hits y en MLB 3,384 y eso fue todo. Su total de 3,553 es representativo, y será candidato al Salón de la Fama en 2028.

CON ANGELINOS: Por cierto, Pujols está sonando como próximo manager de los Angelinos de Anaheim, equipo para el que labora como asesor –instructor ocasional y tiene contrato por diez años. Dicen que gana un millón de dólares por año, es decir que cada 12 meses le depositan 83 mil dólares ( menos los impuestos).

El caso es que el manager Ron Washington, en licencia médica y 73 años de edad, parece que no vuelve, y ellos buscan uno para el 2026. Pujols está acreditado por su background, por su accionar de campeón de la Serie del Caribe y de Lidom, y por su posición de manager del seleccionado dominicano para el Clásico Mundial.

Yo lo escribí hace 6 meses pues , con un eventual fracaso de los Angelinos, venía el cambio de dirigente. Si se da, otro sería el mánager de RD en marzo próximo.