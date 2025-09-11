¿Cómo va D´Angelo, el hijo de David Ortiz?

No siempre de tal palo es la astilla: el apellido no juega.

D´Angelo, el hijo de David Ortiz, lleva un año luego de ser seleccionado en la ronda 17 del draft por los Medias Rojas de Boston… ha demostrado poco poder pero “llamando a la atención” a los técnicos de su equipo.

El hijo del Big Papi, en 79 juegos entre Rookie League y Clase A, no ha conectado cuadrangulares y solo ha bateado cinco dobles.

Ortiz juega en las esquinas, una posición de slugger, sin embargo, en esos números ha quedado a deber. En ligas menores, D´Angelo tiene un porcentaje de poder de .298, la media en los peloteros es de 400.

El OPS, que es la combinación entre el porcentaje de embasarse y el poder, está en .666. La media es de 740. Su promedio de bateo es de .269.

Algo a destacar fue su velocidad. Tuvo 14 bases robadas en 16 intentos.

Lidom

Este año, en el draft del béisbol invernal, los Leones del Escogido lo escogieron en la ronda seis.

Otro hijo

A finales del 2024, los Vigilantes de Texas firmaron a David Ortiz Jr., otro hijo del Big Papi. Los detalles del bono de firma no fueron revelados.