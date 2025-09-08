Moca gana Torneo de Béisbol Escolar 2025

El representativo de Moca (Regional 06) conquistó la segunda versión del Segundo Torneo Nacional de Béisbol Escolar INEFI 2025, tras derrotar 15-10 al seleccionado del Distrito Nacional (Regional 15) en la final celebrada en el Estadio del Club Banreservas.

Los nuevos campeones del béisbol escolar dominaron de principio a fin el certamen, lo que les permitió alzar la copa de campeón, entregada por Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

“Felicitar no solo a los campeones, sino a todos los equipos porque mostraron mucha gallardía en el terreno de juego. Este es un sueño más cumplido para nosotros en INEFI: mantener de manera consistente la organización de eventos como este. Gracias a Dios que culminó de manera exitosa”, expresó Rodríguez Mella.

El director del INEFI subrayó que, una vez más, este torneo combinó factores esenciales como deporte, educación y familia, contando con la participación de las 32 provincias a través de sus regionales educativas.

“Este torneo empuja a muchos de estos jóvenes hacia el sueño de llegar a las Grandes Ligas. Y para aquellos que no lo logren, será una experiencia que fortalezca su formación académica y personal. Si seguimos combinando la educación con el deporte, como lo hemos hecho desde el primer día, vamos a tener un mejor país para todos”, puntualizó.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la final fue Yeison Calcaño, quien bateó de 3-3, incluido un doble y un cuadrangular, con cuatro carreras impulsadas y dos bases robadas.

El tercer lugar correspondió al representativo de San Francisco de Macorís (Regional 07), que venció 13-3 al equipo de Mao (Regional 09).

Jugadores reconocidos

En cuanto a los premios especiales, la justa escolar reconoció a tres jugadores de la provincia Espaillat: José Armando Mora fue distinguido con el galardón a la mejor conducta, Kevin Morillo recibió el premio al mejor lanzador y Ángel Vásquez fue seleccionado como mejor jugador defensivo.

El torneo fue organizado por el INEFI, en coordinación con la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) y la Major League Baseball (MLB), bajo la dirección técnica de Eddy González, Álvaro Samboy y Eliu Reyes.

En la primera edición del evento, el Distrito Nacional se coronó campeón al derrotar a Santiago de los Caballeros en la final.