Gustavo Núñez sobre revisión del bate: “Por eso no le perderé el respeto a Pujols”

La celebración del cuadrangular de Gustavo Núñez para empatar en el alta del noveno parecía una escena de cuentos para los Tigres del Licey: empataban el juego en un último episodio luego de dos outs.

Sin embargo, algo le extrañó al dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, quien luego del batazo pidió a los árbitros que confiscaran el bate de “Pichito”, como popularmente le conocen a Núñez en la Lidom.

Sobre esa decisión, Núñez aseguró que entende la petición del capataz rojo, y que son situaciones que se presentan en los partidos de béisbol.

“Por eso no le perderé el respecto a Pujols. Yo lo entiendo, no soy un jugador que conecta jonrones a menudo y que lo haga para decidir un juego es impresionante. Lo único que le pido es que me compre algunos bates más ya que sólo me quedan cuatro”, terminó diciendo Gustavo con una sonrisa en el rostro luego de ser el héroe el sexto partido para los Tigres, quienes vencieron a los Leones 7-4 en trece entradas.

Sobre ese cuadrangular, Pichito, manifestó que quería llegar al plato para buscar “un palo grande”.

“Soy un pelotero que está hecho para estos momentos. Antes de ir al plato le dije a Sergio que si llegase a batear la iba a sacar”, sostuvo el intermedista en la conferencia de prensa posterior al partido.

El séptimo y decisivo juego será el lunes a las 7:30 de la noche con los Tigres jugando de casa.

Johnny Cueto podría ser el abridor del Escogido (no oficial) mientras que el Licey aún no tiene un abridor definido.