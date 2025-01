Albert Pujols sobre bate confiscado a Gustavo Núñez: “Me llevé del instinto”

El dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, explicó finalizado el partido seis que la decisión de pedir que se revise el bate de Gustavo Núñez fue basada en su instinto.

Pujols indicó que la velocidad a la que salió el batazo, 95 millas, le causó duda, teniendo en cuenta la magnitud del Estadio Quisqueya, la hora que ya era, y que los pitcheos de Rafael Montero son de alta velocidad.

“Tú (él mismo) te tienes que llevar de tus instintos. Si no pedía que lo revisaran no iba a dormir bien hoy. Además, un batazo a 95 millas fue jonrón, y el de Caminero fue a 102 y no se fue del parque, indica que puede haber algo sospechoso”, dijo Pujols.

El capataz escarlata indicó que no se arrepiente de pedir la revisión del bate, aunque esto implique pagar una multa de 50 mil pesos si el mismo no está adulterado.

“Estoy consciente de la multa y estoy tranquilo con eso, si tengo que pagarla amén, pero no solo yo, mi cuerpo de coaches y los jugadores sintieron la misma corazonada sobre ese bate”, añadió.

La Lidom anunció que el bate será revisado este lunes a las 10 de la mañana. En ese acto, debe estar el presidente de la liga, Vitelio Mejía, y un represente cada equipo.

Cabe decatar, que el bate tiene que haber sido marcado antes de salir del terreno de juego.

¿Qué ocurre si el bate estuvo adulterado?

Si el bate finalmente resulta con corcho, será nula la jugada producida con el uso del bate alterado y nulos todos los resultados consecuentes, y el presidente de la Liga impondrá al jugador una multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) y una suspensión de tres partidos.

Del bate estar limpio, todo lo que ocurrió después, queda como bueno y válido.

El jonrón de Núñez representó el empate, cuando las probabilidades del Licey eran mínimas, y conectó una bola rápida de Rafael Montero, que se quedó ligeramente alta, en una localización favorable para que un buen swing la hiciera viajar lo suficientemente como para ser jonrón.

Los Leones se encontraban a ley de un out para su corona número 17, y su primera desde la temporada 2015-16, que fue precisamente contra los Tigres.

De celebrarse este lunes el partido 7, los Leones tendrán en el montículo al derecho Johnny Cueto, quien lanzó seis entradas en blanco en su pasada apertura en la Serie Final.

Por el Licey, aún no se ha confirmado el abridor, aunque el orden indica que es el turno de Radhamés Liz.