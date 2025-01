Juego 4: Tigres del Licey vs Leones del Escogido

Nuevo lanzador por los Tigres: Ulises Joaquín reemplaza a Adonis Medina. ​ ​Pedro Severino batea elevado de out al jardín derecho. ​Wilfredo Tovar batea elevado de out. ​José Sirí es ponchado.

Nuevo lanzador por el Escogido: Darien Núñez sustituye a Gabriel Ynoa. ​ ​Sergio Alcántara es ponchado. ​Víctor Mendoza es ponchado. ​Francisco Mejía batea elevado de out. ​ ​Tigres 6 - Escogido 3.

José Sirí batea rodado de out. ​Sócrates Brito batea línea de hit por el jardín izquierdo. ​Junior Caminero batea rodado al jardín central. Brito trae la primera carrera de los Leones. ​ ​Licey 6 - Escogido 1. ​ ​Zoilo Almonte pega doble. Corredores en posición anotadora para los Leones. ​ ​Nuevo lanzador por los Tigres: Adonis Medina reemplaza a Nico Tellache. ​ ​Jean Segura pega doble remocaldor. Leones anotan dos carreras. Tigres 6 - Leones 3. Yamaico Navarro es ponchado. Junior Lake batea rodado, Jean Segura es atrapado en la tercera.

Emilio Bonifácio batea elevado de out al jardín derecho. ​​Gustavo Núñez es ponchado. Harold Ramírez batea rodado de out. ​

Junior Lake es ponchado. ​Pedro Severino batea elevado de out. ​Wilfredo Tovar batea rodado de out. ​ ​Termina la entrada: Licey 6 - Escogido 0.

Nuevo lanzador por los Leones: Gabriel Ynoa reemplaza a Diogenes Almengo. ​ ​Víctor Mendoza golpeado por lanzamiento. ​Francisco Mejía es ponchado. ​Johan Rojas batea línea de hit. ​Víctor Mendoza avanza a tercera. ​ ​Troy Johnston pega elevado de out. ​​Johan Rojas avanza a la intermedia y Víctor Mendoza anota la sexta carrera para los Tigres. ​ ​Domingo Leyba es ponchado. ​ ​Termina la entrada: Tigres 6 - Leones 0.

7:51pm

Baja del segundo inning

Zoilo Almonte batea rodado de out.

​Jean Segura batea elevado de out por el jardín derecho.

​Yamaico Navarro batea línea de out.