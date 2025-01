Tres juegos de Licey y Águilas pasaron del millón de vistas: La fiebre de la pelota rompe récords en YouTube

Desde emocionantes enfrentamientos hasta alcanzar récords de audiencia, esta temporada del béisbol invernal ha logrado conquistar una vez más el corazón de los fanáticos con sus transmisiones en vivo a través de la plataforma digital YouTube.

Tres partidos entre los equipos Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey lograron alcanzar más del millón de visitas en la presente temporada.

Los juegos de los días 23 de noviembre de 2024 con 1,104,589 visualizaciones; el 5 de diciembre con 1,326,489; el 11 de diciembre con 1,259,851; el 17 de diciembre del mismo año con 1,133,643 y el 2 de enero de 2025 con 1,059,687, consolidándose como los encuentros más vistos de la temporada.

Otros juegos que han logrado buenos niveles de audiencia, en el filtro que lograsen sobrepasar más de 500,000 visualizaciones, han sido Tigres del Licey vs. Toros del Este del 30 de octubre con 617,563; Águilas Cibaeñas vs. Leones del Escogido el 12 de diciembre, 644,407; Tigres del Licey vs. Toros del Este el 19 de diciembre, con 755,884; y Águilas Cibaeñas vs. Estrellas Orientales el 20 de diciembre, 744,566 visualizaciones, entre otros más.

Los enfrentamientos transmitidos en vivo no solo han alcanzado a entusiastas en República Dominicana, sino que conectan con la diáspora quisqueyana que habita en Norteamérica, Europa y otras partes del mundo.

Comentarios y reacciones como “arriba las Águilas Cibaeñas” o “Lo mejor de lo mejor” en estas transmisiones de los apasionados al béisbol, dejan ver una vez más por qué llevan en el corazón este deporte.

El televisar los partidos por YouTube, que incluyen la participación de narradores y comentarista especiales para esta dinámica particular, es exclusivo de Águilas y Licey en los duelos como locales, ya que ninguno de los otros cuatro equipos cuenta con el servicio.

Aunado a este irrebatible éxito, la pelota invernal dominicana se expande en el mundo del “streaming” con cada partido de su jornada visto en MLB.tv, la plataforma oficial de las Grandes Ligas del Béisbol que permite a sus suscriptores consumir cada encuentro.

Águilas Vs Licey

Hasta el momento, tanto las Águilas Cibaeñas como los Tigres del Licey han demostrado un desempeño notable en la temporada 2024-2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), al pasar al llamado "Round Robin" o "Todos contra todos".

Los acérrimos rivales disputan la etapa del Todos Contra Todos (o round robin), en competencia con las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido.

De esta forma, es la primera vez en 24 años que los “equipos tradicionales” avanzan en conjunto a las semifinales, lo que aconteció por última vez en la temporada 1999-2000.

Esto porque el panorama competitivo ha evolucionado drásticamente en la liga, dando paso a que los equipos de expansión, Toros del Este y Gigantes del Cibao, tengan más protagonismo.

Mauricio y bameso dominan el basket

Sin quedarse atrás, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) también ha transmitido sus juegos en vivo a través de su canal en esta plataforma digital, donde se destaca el encuentro de Maricio Baéz vs. Bameso el 12 de noviembre de 2024 con un total de 760,479 visualizaciones.

Los demás partidos de esta asociación han logrado sobrepasar el filtro de más de 300,000 visualizaciones, como el de San Carlos vs. Bameso emitido el 20 de octubre de 2024 con un total de 348,413; Mauricio Baéz vs. Bameso el 8 de noviembre con 380,533 y Bameso vs. Mauricio Baéz el 10 de noviembre con 382,695 visualizaciones.