Temas de Lidom

Luego de un pequeño descanso de dos semanas, esta columna está de regreso “ a la acción” con muchos temas calientes.

ACERCÁNDOSE: Cuando faltan entre 8 y 10 juegos por celebrar de la vuelta regular, ahora resulta que los Leones del Escogido enfrentan serios problemas de clasificación. ¿Recuerda alguien que los rojos iniciaron el torneo con 6-0 y se pasaron gran parte del tiempo en primer lugar?.

Pero las cosas han ído muy mal para el manager Albert Pujols. Luego de ese 6-0 tienen 15-23, es decir 8 juegos por debajo de .500, y nadie se explica el porqué de esa gran debacle.

Los Gigantes del Cibao se han acercado a solamente dos juegos, tienen marca de 18-24, y la gran noticia es que ambos clubes se enfrentan esta noche en el Julián Javier SFM . Si los Gigantes ganan se acercan a 1 juego, si ganan los rojos se alejan a 3, lo cual les aclara el panorama.

Tan mal ha estado el Escogido que en el mes de diciembre tienen 1 victoria y 10 derrotas algo espeluznante.

En un momento de la semana pasada, Pujols fue preguntado si no temía ser cancelado y su reacción fue muy profesional: “desde luego que no, el dueño puede tomar la decisión y eso no me quita el sueño”.

Pero eso no va a suceder. Ese nombre de Pujols pesa demasiado. También está el caso de los Toros, con escaso chance.

LAS ÁGUILAS: Si bien es cierto que las Estrellas son el equipo más sobresaliente del campeonato, hasta ahora, las Aguilas impactan con un rebase espectacular con el manager Yadier Molina.

Justo es recordar que Yadier tomó el equipo con marca de 2-7 y ahora con 23-19 se dirige al round robin, aparentemente sin problemas. Bajo su mando, las Aguilas tienen record de 21-12, impresionante, y luce que no tendrán problemas en clasificar. Ayer, las Aguilas vieron cortar un racha de 6 victorias.

Las Estrellas dominan la tabla de posiciones con record de 27-17 - y lo han hecho más que todo con su buen pitcheo. Han tenido la 2da. mejor efectividad de la liga con 2.94 y están en el round robin.

Fernando Tatis se proyecta como manager del año, y naturalmente un premio también para su gerente general José Mejía.

Las Estrellas han estado presentes en la final de los últimos 3 torneos y aspiran a una cuarta oportunidad.

Más de Lidom

-Robinson Canó ya está en acción con las Estrellas, y este domingo disparó 4 hits en 4 turnos ante los Toros, incluyendo jonrón. Antes de ayer, en sus dos primeros partidos tenía de 8-1. Canó hace recordar a Julio César Franco, pues la edad no existe para él.

Canó cumplió 42 años el pasado 22 de octubre, y viene de una gran labor en el beisbol de verano de México donde pegó para .431 en 360 turnos. Eso mismo hacía Franco por esos predios, y también en Lidom.

- El licey sigue manejándose en tiempos buenos y en tiempos malos. Ayer venció al Escogido 6 por 2, su cuarta victoria corrida ante los Leones luego de perder los tres primeros.

- Las Aguilas verán partir de sus filas el día 23 al receptor J.C. Escarra y también al short stop panameño José Caballero. Pero ya entrará a juego Geraldo Perdomo, un grandes ligas regular con Arizona Diamondbacks.

NOTAS DE MLB

-El utility dominicano Enmanuel Valdez, de Boston, pasó a los Piratas de Pittsburgh este domingo, en cambio por un pitcher de liga menor. En 2024 Valdez bateó para .214 con 6 jonrones, 28 empujadas.

- Los Azulejos de Toronto firmaron por dos años y 15 millones de dólares al dominicano relevista Yimi García.. A mediados de este año, García había sido transferido a los Marineros de Seattle, pero ahora estaba en la agencia libre.

- Inscriba el nombre de Devin Williams como nuevo cerrador de los Yanquis de Nueva York, que siguen haciendo movimientos tras perder a Juan Soto. Williams es pitcher premium y era el cerrador con los Cerveceros de Milwaukee.. Fue cambiado a Nueva York en un paquete que lleva al cubano Nestor Cortés a Milwaukee.

- Los Rangers de Texas pusieron para asignacion al pitcher dominicano Roansy Contreras, quien este año tuvo efectividad de 4.35 en 29 apariciones como relevista.