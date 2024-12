Albert Pujols: “Si el dueño del Escogido me quiere botar mañana, eso no me quita el sueño”

El dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, aseguró que no siente presión alguna a pesar de la racha negativa que atraviesa el equipo, que ha perdido 14 de sus últimos 19 partidos.

Pujols consideró que estas derrotas son una parte natural del béisbol y señaló que está consciente de las críticas de los fanáticos, quienes aunque en un inicio de la temporada lo alababan por las 15 victorias en los primeros 20 juegos, ahora las críticas han aumentado significativamente.

“No tengo ningún tipo de presión. Si el dueño viene mañana o el gerente me quiere botar, eso no me quita el sueño. Yo voy a a mi casa a dormir tranquilo. He hecho mi trabajo, y esto es parte del juego”, expresó Pujols en respuesta a Listín Diario, dejando claro que mantiene la calma ante la situación.

El exjugador de Grandes Ligas y futuro miembro del Salón de la Fama también hizo un llamado a los fanáticos para que entiendan que el béisbol tiene sus altibajos y que ningún equipo puede mantener un rendimiento perfecto a lo largo de toda la temporada.

“Lo bueno de todo es que todavía estamos en tercer lugar. La meta no es obligatoriamente clasificar en la cima, sino simplemente clasificar y lograr ese primer paso para alcanzar nuestro campeonato número 17”, destacó Pujols.

El Escogido, que lideró la tabla de posiciones durante gran parte de la temporada, ha caído al tercer lugar, siendo superado por las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey, con las Águilas Cibaeñas pisándole los talones.