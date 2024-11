El Tiger Shop nació como un proyecto, hoy es un emporio

El Tiger Shop es un sinónimo de pasión, entrega y liderazgo en la familia Ravelo y los Tigres del Licey.

En la década del 2010, luego de una pausa de cuatro años, la tienda de los bengaleses regresó con una nueva gerencia y novedades en las mercancías. Eso marcó un antes y un después para la liga, el Licey y sus los fanáticos.

Para la temporada del 1997-98, cuando Miguel Heded Azar iniciaba su curso como presidente de los Tigres, la familia Ravelo tomó la iniciativa de ofrecer artículos del equipo.

En ese año sólo se vendieron 25 gorras y “algunos pines”. Se despachaba por la antigua oficina que tenía el Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Unos nueve años más tarde, en el 2006, se abrió el Tiger Shop en la ubicación actual. Tenía la mitad del tamaño de hoy no contaban con almacén.

Sin embargo, para el 2010 es que el Licey adopta sus iniciales, las cinco letras, como una marca para los fanáticos.

José Ravelo, primo del actual presidente, Ricardo, tuvo la propuesta que hoy en día es una realidad.

“Nosotros somos liceístas desde que nacimos, ya es una tradición en la familia y yo quería aportar al equipo de alguna manera. Gracias a esta tienda te puedo certificar que el Licey es una marca. Los jugadores hacen todo el trabajo pero los fanáticos vienen aquí para mostrar el apoyo que sienten por su club”, manifestó José Ravelo, quien lleva 14 años siendo el gerente de la tienda de los Tigres.

Ravelo sostuvo que antes de ser el gerente de la tienda se preocupaba por no poder aportar a los azules. Un año antes a su entrada, el Licey había sido campeón antes los Gigantes del Cibao.

“Nosotros vivimos por esto. Yo me volvía loco cuando veía que los Tigres ganaban y no había aportado a la causa ganadora. Yo estaba cerca del béisbol y quería acercarme más a mi equipo”, añadió.

Apoyo de los familiares

José Ravelo, quien antes de ser el gerente de la tienda de Licey trabajaba en la compañía Deportes en la Cumbre, manifestó que su familia, especialmente su tío y su padre Fernando y José respectivamente, apoyaron la causa.

“Te puedo asegurar que sin ellos esto quizás no sería posible. Ellos me dejaron claro no importaba lo que quería hacer, sólo me sugirieron que lo haga bien y los frutos hablan por sí solos”, adujo Ravelo durante un conversatorio exclusivo con el Listín Diario.

El Tiger Shop también suple artículos a la tienda de la Lidom, que está ubicada en Sambil. Los seis equipos sostienen las mercancías que se venden allí para “mantener la originalidad de los uniformes”.

¿Los mejores fanáticos?

En este tramo de la campaña los Tigres llevan un buen ritmo. Tienen un récord de nueve victorias y siete derrotas. Están en el segundo puesto (esto sin contar el resultado de ayer).

Se pudiera traducir que, si los azules van ganando hay buenas ventas. Sin embargo, eso no es así. José dejó claro que “no importa el resultado de los Tigres, sus fanáticos siempre compran”.

Los artículos más vendidos son los jerseys y las gorras tradicionales llevan la delantera en ese apartado. También las tazas y los pines tienen buena recepción.