Salto de Yan cautivó a fanáticos de Japón

La fílmica “Los siete samuráis”, dirigida por Akira Kurosawa, es uno de los éxito más importantes en la industria del cine japonés. Tanto, que esa película forma parte de la cultura de ese país.

Se estrenó a principio de década de los 50´s, y desde que se pasó por las salas de cines, fue la película más taquillera, fuera de los populares animés que se producen allí.

Algo parecido a “Los siete samuráis” se convirtió Jefry Yan cuando lanzaba en el estadio Belluna Dome, de los Leones de Seibu. Distintos fanáticos de los Leones iban a ver a su equipo y aplaudían la entrada del petromacorisano sin importar que estén perdiendo.

“A ellos no le importaba como estaba el juego, sólo querían que yo ponchara a alguien para celebrar conmigo. Cada vez que me subía al montículo recibía elogios aplausos”, dijo Yan en una entrevista exclusiva para el Listín Diario.

Yan sorprendió a los fanáticos dominicanos en la pasada temporada de béisbol invernal cada vez que retiraba por ponche a cualquier bateador cuando jugó con las Estrellas Orientales.

La celebración del zurdo petromacorisano fue tan impactante que en medio de la temporada dominicana recibió un contrato por un año por los Leones, para la liga japonés.

En esa cultura asiática, conservadora, Yan fue la diferencia en la pasada campaña de béisbol. Llevó a la tierra japonesa el sabor latino, saltando cada vez que retiraba por ponche.

La celebración del zurdo consta con un salto que se acerca a un metro de altura, cuando cae gesticula y le da la vuelta al montículo.

Según Yan, eso fue una sensación en el béisbol japonés, tanto así que a los fanáticos “no le importaba si éste era castigado al momento de relevar”.

“Los fanáticos me amaban. Cada vez que iba a lanzar todos estaban a la expectativa de si iba a ponchar o no. Me lo disfruté bastante y espero retornar a esa liga”, expresó Yan, quien está en su segunda temporada con las Estrellas Orientales.

El estadio Belluna Dome tiene una capacidad de 31.552 fanáticos, y según el zurdo, se llenaba de fanáticos cada vez que se paraba en la lomita. Yan explicó que su paso en Japón fue una “experiencia inolvidable”. Aseguró que luego de su participación por Asia es otro lanzador, partiendo de disciplina que le enseñaron los jugadores japoneses.

“Eso es lo que mejor me llevo de mi tiempo allá. Son personas muy amigables que te intentan ayudar sin importar que seas latino o rival de ellos. Me enamoré de su cultura. Lo único de lo que me quejo es su comida”, dijo el lanzador sonriendo al momento de conversar con este diario.

Preparación y enfoque

El estelar relevista dejó claro que, a pesar de vivir una linda experiencia en Asia, tiene todo su enfoque en mejorar y que las Estrellas Orientales traigan el campeonato a San Pedro.

Sostuvo que se mantiene entrenando “horas extras” para ayudar a los orientales.