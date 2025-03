En Santiago se comenta: el tributo a Frank Sinatra en Altos de Chavón

Hace 42 años que se presentó en Altos de Chavón, el fenecido e inigualable, Frank Sinatra. Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración de este gran anfiteatro, se presentó el artista neoyorquino Michael Martocci, reviviendo aquel día de agosto del 1982, realizando un hermoso tributo, una noche de esplendor y emoción. Yo no estuve el día de la apertura, pero recuerdo todo lo que se escribió sobre el gran estreno, de la majestuosidad y gran belleza de esta obra, actualmente conocida en muchas partes del mundo.

COMENTARIO

Altos de Chavón, con un gran diseño arquitectónico, inspiración griega, de un pueblo mediterráneo del siglo XVI, es un ícono cultural, ubicado en La Romana, República Dominicana.

El anfiteatro está asentado a cien metros sobre el río Chavón, esculpido en piedra, haciendo de este lugar un centro cultural mágico, desde donde se han proyectado muchos de los grandes espectáculos del país y el mundo.

En esta velada, una noche con mucha lluvia, donde aun así los amantes de las canciones de Sinatra revivieron con entusiasmo “New York, New York”, My Way, entre otros temas encantadores que nos agradan tanto. Extranjeros y dominicanos disfrutaron de este espectáculo.

CARNAVAL EN EL ESTE

El carnaval de Punta Cana, en la República Dominicana, es uno de los más jóvenes realizados en el país, con una belleza extraordinaria, que llama poderosamente la atención por sus exuberantes trajes, llenos de color y excelentes diseños, uniéndose a los carnavales del país.

Esta actividad está celebrando sus dieciséis años de alegría, destacándose la comparsa “Las Musas de Punta Cana”, donde mujeres de gran belleza y personalidad lucieron trajes despampanantes con hermosos diseños estampados, exhibiendo en las telas los frutos de nuestra tierra, una verdadera obra de arte.

El antepasado sábado fue de pura diversión, música y alegría en una gran organización que reunió países como Colombia, Perú y Curazao, ampliando aún más el turismo internacional, participando unas 54 carrozas y nuestro muy querido Félix Sánchez, fue escogido Rey Momo.

DETALLE

Punta Cana, en la región este, es el punto más conocido de la República Dominicana, más bien podríamos decir que casi, aunque para nosotros los Cibaeños Santiago es Santiago. En mi caso, que no soy regionalista, reconozco el avance de esta región y siento orgullo de que se haya proyectado tanto, ya que es parte nuestra.

con los tiempos

La modernización y el auge que tiene Santiago con los nuevos hoteles, plazas y grandes torres en las principales urbanizaciones de la ciudad, ha hecho que varias personas, aprovechado el boom y que se han puesto de moda los restaurantes de todas clases.

Para la Navidad abrieron más de cuatro y ahora para San Valentín se inauguró uno, en la urbanización Villa María, muy novedoso, llenándose de clientes que celebraron el día del amor y la amistad, con una oferta muy interesante de varios platos exquisitos, música y buen ambiente.

Ofertando que por una persona pagaban cinco mil pesos y por pareja cuatro mil quinientos, sirviendo Carnes y Vinos, entre otras delicias. Fue muy divertida esta producción del chef José Zapata y su madre, en la casa familiar de ambos, convertida en un maravilloso espacio para ofrecer actividades recreativas y compartir en ocasiones especiales durante todo el año.

Muy bien por esta innovación que gustó a los asistentes. Hasta la próxima.