El as Gerrit Cole se queda con los Yankees de Nueva York

Gerrit Cole permanecerá con los Yankees de Nueva York en lugar de convertirse en agente libre.

Nueva York tenía hasta las 5 pm EST para agregar un salario de $36 millones para 2029 a su contrato, al que le quedaban cuatro años y $144 millones.

Las partes siguen trabajando en un nuevo contrato, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio.

El contrato de Cole por nueve años y 324 millones de dólares, acordado antes de la temporada 2020, le dio el derecho de rescindir el contrato después de la Serie Mundial 2024, pero dijo que los Yankees podrían anular la rescisión agregando el año adicional.

Cole, un lanzador derecho de 34 años, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2023. Su temporada de 2024 no comenzó hasta el 19 de junio debido a una irritación nerviosa y un edema en el codo derecho . El seis veces All-Star tuvo marca de 8-5 con una efectividad de 3.41 en 17 aperturas, luego tuvo marca de 1-0 con una efectividad de 2.17 en cinco aperturas de postemporada.

La decisión de Nueva York le da a los Yankees seis potenciales jugadores que regresarán a la rotación, un grupo que incluye a Carlos Rodón, Clarke Schmidt, Luis Gil, Nestor Cortes y Marcus Stroman.