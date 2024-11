Sin apuros

Dice Yadier Molina, manager de las Aguilas, que ha recibido ofertas para dirigir en Grandes Ligas, y no se refiere a estos momentos. No por estar dirigiendo en Lidom, más bien por su actividad dirigencial de los últimos años, desde su retiro al final de la campaña MLB 2022.

Es interesante el caso, sobre todo, cuando el boricua afirma que primero quiere aprender, que llevará el caso al paso y luego tomará sus decisiones. El ha sido manager de los Criollos de Caguas en Puerto Rico, Navegantes de Magallanes en Venezuela y de la selección de su país en el clásico mundial 2023.

Las cosas van muy bien para él en Lidom pues las Aguilas vencieron al Licey en sus dos juegos de fin de semana, ambos 3 por 1. Ayer hubo jonrones aguiluchos por Jonathan Villar y Jerar Encarnación.

Bajo el mando de Yadier, las Aguilas tienen marca de 4-1, excelente, y en general de 6-8. Nota: Yadier puede esperar pues no tiene apuros económicos. En salarios, ganó US$173 millones en su carrera con San Luis.

QUIERES IRSE: Parece que Gerrit Cole, el lanzador de los Yanquis, quiere dejar el equipo y la ciudad. Resulta que tiene contrato de 9 años por US$324 millones, para el período 2020-28. Gana US$36 millones por temporada, buen dinero, pero hay notas importantes sobre este señor, que es gran competidor.

.- Lo primero es que no pudo empezar el año pasado por lesión en el brazo derecho. Apareció por vez primera vez el 19 de junio, perdiendo casi tres meses. Al final solo tuvo 15 apariciones, y récord de 8-5 efectividad de 3.41, menos de 100 innings.

.- Lo segundo es que tiene 34 años de edad, y actualmente está firmado hasta el 2028 y dentro de 4 años tendrá 38 de edad. Su total de innings lanzados, en su carrera, es de 1954, se acerca a los 2000, una cantidad que en algunos muchos casos significa declive.

Ahora, el señor Cole quiere que la añadan un año más en su contrato, es decir 2029, por igual suma de US$36 millones, y pero puede hacerlo por reglas de mercado. En los próximos 4 años los Yanquis deben pagarle US$144 millones, pero él quiere un poco más. Tiene “unos planes de inversión” por US$180 millones, y por eso la solicitud. Dicen que el club tiene 48 horas para decidir si acepta o no.

UN POCO MAS: En este caso, si los Yanquis tienen mala relación interna con Gerrit Cole, pudiera suceder que lo dejen ir. O por el contrario, existe también la opción de que ellos no quieran perderle y le aprueben su solicitud. El mercado de la agencia libre tiene algunos lanzadores, el derecho Corbin Burnes y el zurdo Blake Snell. Y quien sabe si quieren a Luis Severino de regreso, que también está disponible. Pueden retener a Cole, pero no se extrañen si lo dejan ir y se van a un nuevo escenario.

Los Yanquis tienen pendientes muchas cosas por resolver este invierno. No ejercerán la opción sobre el inicialista Anthony Rizzo, el intermedista Gleyber Torres va a la agencia libre, Jazz Chislhom Jr. no es buena opción para la tercera (pero podría ser para la segunda), y qué hacer en los jardines. Se van Alex Verdugo y Juan Soto, entre otros.

LA PUJA: El tema con Juan Soto es bien simple. Esto podría ser un show de varias meses, digamos un mes, pues su manejador Scott Boras jugará al juego de ofertas o subasta. Inclusive, lo más probable es que en el curso del proceso Soto se reúna a cenar con dueños, visite estadios, y un poco más. Al final, será un gran contrato, se asegura por encima de los 600 millones.

DE MLB

.- Carlos Santana está entre los agentes libres dominicanos de más renombre. El jugó para Minnesota este año por un pacto de 5 millones. Disparó 23 jonrones con 71 empujadas, pudiera ser una opción de inicialista o designado para cualquier equipo.

.- Willy Adames , que está en la agencia libre, y podría ser una opción para los Yanquis, pero en la tercera base pues Anthony Volpe es guante de oro en la posición. El disparó 32 jonrones y 112 empujadas para Milwaukee, y a los 29 años de edad busca un pacto de 4 a 5 años. Ganó 12.5 millones en 2024.

DE LIDOM. El Escogido obtuvo su victoria numero 11, con solo 4 derrotas, y sigue firme para obtener la serie regular (aunque falta mucho terreno). .Este lunes reciben al Licey en el Quisqueya, pero este martes habrá buen show en Santiago cuando visiten a las Aguilas. Será el primer encuentro de los viejos compañeros Yadier Molina y Albert Pujols… Los Toros no están bien, tienen 5-9 y no buscan la manera de encaminarse por buen camino… Luis –Pipe-Urueta anda por Estados Unidos en entrevistas de trabajo.. Por eso dejó el puesto de coach de la banca y nombraron a Víctor Estévez. No se sabe cuándo retornará a sus funciones de gerente.