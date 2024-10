Fuentes: Yadier Molina sería el nuevo mánager de las Águilas Cibaeñas en sustitución de Manny García

Las Águilas Cibaeñas enfrentan un pésimo inicio de temporada con récord de 2-7.

La situación del club ha empeorado en sus dos últimos juegos, al ser blanqueados en forma seguida por los Tigres del Licey, el sábado 1-0 en Santiago, el domingo 3-0 en Santo Domingo.

Eso lleva al récord del club a un triste 2-7 y el último lugar en la tabla de posiciones.

También, ha ocasionado presión externa e interna en la directiva, y desde el sábado se decidió buscar nuevo manager en lugar de Manny García, quien se estrena en tales funciones.

La selección y oferta fue para el boricua Yadier Molina, ex pelotero de Grandes Ligas y ya con experiencia de manager, quien ha aceptado el cargo, de acuerdo a fuentes de crédito de Listín Diario.

Molina llegaría al país este lunes 28, y se haría carga de las Águilas de inmediato, cuando el equipo reciba ese mismo día a las Estrellas Orientales , en el estadio Cibao en un partido reasignado.

De acuerdo a la fuente, Molina puso por condición el nombramiento de varios coaches, entre ellos T.J. Peña, Carlos Gómez y Rafael Furcal, además de la permanencia de Miguel Tejada. Se dijo que traería un coach de bateo.

T.J.- Peña, hijo del ex manager Tony Peña, ha estado en distintas funciones los últimos años, pero no figura esta campaña. Tanto Furcal como Carlos Gómez no tienen empleo en Lidom. Incluso, Furcal reside en la ciudad de Miami.

Molina ha sido manager en la liga de Venezuela y de Puerto Rico en el clásico mundial de béisbol. Fue compañero de Furcal par de años en San Luis, incluyendo 2011 cuando ganaron la serie mundial ante Texas.