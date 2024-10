Los relojes de Aaron Boone indican la rotación de los Yankees

Aaron Boone lleva su rotación en su muñeca.

El mánager de los Yankees de Nueva York usa una pulsera azul cuando Gerrit Cole sube al montículo, que Boone considera la más bonita. Cambia a amarilla para Carlos Rodón, verde militar para Clarke Schmidt y verde azulado para Luis Gil.

“Tengo un gran acuerdo con Oris, así que tengo muchos relojes y luego empiezo a establecerlos cada año a medida que avanza el año”, dijo Boone. “A veces cambio con un modelo inicial. Si se descontrolan un poco, hago cambios”.

Rodón estaba al tanto de los cambios en el calendario, pero los demás abridores de los Yankees no.

“Es algo que le gusta”, dijo. “Los jugadores de béisbol son peculiares. Él era uno de ellos, ¿sabes?”.

Cole notó los interruptores, pero no se dio cuenta de que el azul estaba ligado a él.

"Pero él se me ha acercado en el pasado y me ha dicho: 'Éste está buenísimo'", dijo el as.

Schmidt especuló sobre cómo se eligió su color.

“Pensé que se basaba simplemente en el día. Nunca supe que era algo que coincidía conmigo, pero ahora voy a empezar a prestar atención”, dijo. “Tal vez coincida con nuestra personalidad o algo así”.

Aaron Boone, de 51 años, es un jugador de Grandes Ligas de tercera generación, hijo de Bob Boone y nieto de Ray Boone. Aaron Boone jugó en las Grandes Ligas de 1997 a 2009, y fue elegido All-Star en 2003. Más tarde ese año, su jonrón en la undécima entrada ante Tim Wakefield de Boston en el séptimo juego le dio la Serie de Campeonato de la Liga Americana a los Yankees.

Boone estima que rota entre 15 y 20 turnos.

“Cuando estaba en las grandes ligas, terminé comprando un lindo reloj y me gustó un poco”, dijo, “pero ahora me gustaron mucho con mi asociación con Oris”.

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, también es un aficionado a los relojes, pero elige relojes de alta gama.

“Me gusta el Panerai, el Audemars Piguet y también me gusta este IWC Top Gun”, dijo en vísperas de la apertura de la Serie Mundial. “No cambio todos los días. Voy a aguantar hasta el final. Ha sido una suerte”.

Los Ángeles y Nueva York tuvieron los mejores récords en sus ligas. Cole dijo que Boone y Roberts están por delante en la competencia de cronógrafos.

“Éstos tienen que ser los partidos que más deben mirar los dos entrenadores”, insistió.

Roberts no tiene dudas de quién es el número 1.

"Mis relojes son mejores que los de Boonie", dijo con una sonrisa.