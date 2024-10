En la continuación de la “novelita” de Serie de Titanes, ahora tenemos un comunicado de Latin Events, la empresa de Félix Cabrera, diciendo que los juegos del Yankee Stadium fueron “pospuestos”.

Pero este comunicado tiene su parte de “absurda” porque no dice los motivos de tal “posposición” ni para qué fecha se posponen ..Si es para el 2025, 2030 o 2050. No se sabe.

La parte más gris llega cuando el comunicado desmiente lo que había declarado a Listín Diario el abogado de la empresa Dr. Julio Cury, quien había anunciado la suspensión de los juegos en Yankee Stadium y punto. Por ello, han estado hablando con los Marlins de Miami para montar los dos juegos restantes los días 8 y 9 de diciembre en el LoanDeport Park. Esto último, sin embargo, todavía no está amarrado, según me declara Vitelio Mejía, presidente de Lidom. El Dr. Cury dice que este evento de Miami tiene el visto bueno de los peloteros de Fenapepro, pero no hay acuerdo aún con los Marlins.

No entiendo qué hará el señor Cabrera con su abogado Cury. Imagino que ya le pidió disculpa por contradecirlo y desmentirlo públicamente al negar lo que este había declarado a Listín unos días atrás.

Esta 2da. versión de la Serie de Titanes ha sido una novela de 8 meses, y de hecho arrastra ya un alto % de fracaso al suspenderse dos de los 3 juegos pautados, incluyendo el gran atractivo de Yankee Stadium.

Cabrera intenta sobrevivir con este proyecto, pero ahora debe resolver la honorabilidad y respeto público a su abogado. Ha sido habilidoso, pero en perjuicio de su amigo Cury. Seguimos.

SERIE MUNDIAL: Esta noche inicia la serie mundial 2024, que será un gran evento por múltiples motivos.

- Enfrenta a los Yanquis y los Dodgers, que forman parte del grupo de las 5 principales franquicias de Grandes Ligas.

- Enfrenta a las principales estrellas del juego hoy, y cito tres nombres: Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto, quienes dan origen a las controversias sobre quién es mejor.

- Los Yanquis tienen mejor pitcheo abridor y gran ofensiva. Los Dodgers presentan gran ofensiva, un desastre en su rotación, pero buen relevo. Tienen, además, la experiencia de 12 años seguidos en postemporada.

¿Quién es favorito? En serio, es difícil, y el pronóstico se quedará en la simpatía de cada quien. Así la veo.

EL PITCHEO: Los Yanquis tienen la ventaja de una mejor rotación, y en postemporada su efectividad ha estado en 3.89 por un 6.08 de los Dodgers.. Por Nueva York tienen cuatro iniciadores de calidad: Gerrit Cole para hoy, luego el zurdo Carlos Rodón, Clarke Schmidt y el dominicano Luis Gil.. De Los Angeles solo tres nombres se citan: Jack Flaherty, Yoshinobu Yamamoto y Walker Buehler… Los tres han estado inconsistentes, pero cualquiera de ellos puede lanzar buen juego en su apertura.

Sobre el relevo de ambos, el de los Dodgers es más fuerte, y quedó demostrado en estos play offs cuando en un momento el equipo tuvo 33 ceros seguidos, igualando una marca de todos los tiempos. Empezaron con San Diego y continuaron con los Mets.

LAS ALINEACIONES:

- Los Yanquis tienen sus Tres Mosqueteros con Juan Soto, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, más todo el resto. Igual que los Dodgers, que tienen más personal de calidad en el segundo grupo, luego de Ohtani y Mookie Betts, y tal vez Freddie Freeman, si está en salud. Pero, tienen gente de mayor peligro en Teoscar Hernández, el receptor Will Smith, el inicialista Max Muncy, y el short Tommy Edman, que se ha mostrado con gran bateo hace dos semanas.

LOS ENEMIGOS

Otro dato relevante es comparar los rivales que han tenido Yanquis y Dodgers para llegar hasta la serie mundial. ¿A quiénes ha vencido cada cual?.

- Los Yanquis ganaron su primera serie a Kansas City-3-1 y luego a Cleveland 4-1.En total tienen 7 victorias, 2 derrotas.

- Los Dodgers ganaron su serie a San Diego 3-2, y después a los Mets 4-2, totalizando 7 victorias, 4 derrotas.

-En la campaña regular, el record de los Yanquis fue de 94-68, ganando la División Este con ventaja de 5 juegos sobre el segundo, Orioles de Baltimore..Los Dodgers tuvieron la mejor marca de las mayores con 98-64, con 5 juegos por encima de San Diego.

De interés: Juan Soto está bendecido, diría un “creyente”.. La serie mundial inicia hoy, precisamente el día de su cumpleaños numero 26.. No es casualidad ni chepa, dicen por ahí que la “suerte” siempre persigue a los mejores… Los Dodgers tendrán un parche en el uniforme con el número 34, en honor al fenecido Fernando Valenzuela..

DE LIDOM: Este viernes solo hay dos partidos. Las Aguilas visitan la capital por vez primera contra el Escogido, y Licey va a San Pedro de Macorís..Las Aguilas vuelven el domingo contra Licey.