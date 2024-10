La presión de cada quipo

¡Arranca la pelota!. ¡Hoy inicia la pelota!. ¡Play ball! ¡Llegó la pelota!.

Estas frases son de uso tradicional en los medios de prensa cada mes de octubre, cuando arriba el inicio del beisbol invernal dominicano (más bien otoño-invernal porque el invierno empieza el 21 de diciembre).

Desde los comienzos del campeonato en 1951, no ha habido otro evento de esta relevancia en el sentimiento y el deporte dominicanos.

Veamos algunos detalles relevantes del torneo de beisbol que empieza hoy.

- Los Tigres del Licey van sin presión porque han sido campeones los dos últimos torneos. Claro que estarán buscando convertirse en la 5ta. franquicia en obtener tres coronas seguidas. De hecho, Licey lo ha hecho una vez (entre 1982-85),. Las Aguilas una vez, y el Escogido dos veces, el único. Licey recibe su misma dirigencia del pasado reciente, con Audo Vicente de Gerente y Gilbert Gómez de manager en el terreno.

- Las Estrellas Orientales también van sin presión porque han estado en las finales los tres últimos años, y han sufrido tres derrotas, dos ante Licey, una ante los Gigantes. ¿Y por qué no tienen presión? Porque lo han hecho bien por tres torneos corridos, y pueden darse el lujo de tomarse “un descanso”.

- Las Aguilas Cibaeñas tienen presión de asistir a las finales. El primer objetivo será clasificar al round robin, porque si no alcanzan esa meta los problemas del equipo serían mayores. Pero, la meta de ellos es alcanzar la final y buscar su corona 23. Desde luego, deben de saber que no será nada fácil. La liga está muy equilibrada. Tienen nuevo manager en Manny García, y en la gerencia sigue Angel Ovalles.

- Los Gigantes, campeones hace tres años, también tienen por meta volver a las finales y repiten a su manager Wellington Cepeda y su gerente Luis Urueta (quien también será coach de la banca, algo rarísimo en beisbol).

Los Toros tienen tres años fuera del dinero, y tienen gran presión para, al menos clasificar a round robin. Jesús Mejía va a su segundo año de gerente, y estrenan al ex liceísta José Offerman de manager.

- Y el Escogido tiene la mayor presión pues su nuevo manager, Albert Pujols “no puede darse el lujo de fracasar”. Imagino que si logra el round robin todo irá bien, aunque ellos querrán la final. El Escogido es el club con más tiempo sin ganar, 8 años. Ya veremos.

UN POCO MÁS

El Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, ha sido invitado a hacer el lance de la primera bola esta noche en el estadio Quisqueya..

Pocas informaciones de los equipos locales para el día inaugural en cuando a la ceremonia. Hasta la conciencia del deber y lo que se debe hacer se ha perdido.

Es bueno precisar que el torneo de este año está dedicado al extinto empresario y promotor del deporte José León Asensio.

DE MLB

Los Yanquis ganaron fácil su segundo juego ante Cleveland, y mucha gente insiste en que estos equipos “no salen”.. Los Yanquis ganaron el primero 7 por 3, el segundo 6 por 3, asi que en carreras están 13-6, una gran diferencia.

Aaron Judge disparó su primer hit y fue su primer

jonrón en el 7mo. turno ante Cleveland.

Gleyber Torres tuvo buen juego con doble, dos hits, dos anotadas.

José Ramírez, principal bate de los Guardianes, pegó jonrón y primer hit anoche en el 9no. luego de fallar 7 turnos..

Gerrit Cole estuvo más o menos. Tiró 4.2 innings de 6 hits, 4 bases por bolas, 4 ponches, dos carreras.

La serie va ahora a Cleveland para tres juegos, a partir de este jueves. Cleveland tuvo el mejor record de la Americana como home club, 50-30, pero los Yanquis fueron los mejores como visitantes con marca de 50-31, impresionante.

Dodgers y Mets juegan esta noche su tercer partido en la serie al mejor de 7. Van al Citi Field, de Nueva York, y enfrentará al dominicano Luis Severino contra Walker Buehler.

En postemporada, Severino tiene 1-0 y 4.50 de efectividad, 12 innings, 14 hits, 10 ponches. Ha actuado vs. Milwaukee y Filadelfia.

Buehler ha estado mal todo el año, y se recuerda no lanzó en 2023 debido a recuperación por una Tommy John.. En la regular tuvo 1- 6, 5.38, y en play off ha lanzando una vez, ante San Diego, y en 5 innings le pegaron 7 hits, 6 carrreras. No hay garantía de nada, pero es un veterano que sabe lanzar.