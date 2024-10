Alex Verdugo da crédito al chef personal que contrató en remontada de los Yanquis

Alex Verdugo se sintió un poco cocinado esta temporada, así que contrató a un chef personal.

Reanimado por su nueva dieta, Verdugo conectó un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada y salvó al menos una carrera con una atrapada deslizante a lo largo de la línea del jardín izquierdo para impulsar a los Yanquis de Nueva York sobre los Reales de Kansas City 6-5 el sábado por la noche en su primer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Le dio parte del crédito a su nutrición.

"Me ha hecho sentir mucho mejor, con mucha más energía en el día a día y recuperándome un poco mejor, menos letárgico", dijo.

Nueva York ganó el primer juego de postemporada con cinco cambios de ventaja, según el Elias Sports Bureau, detrás del bate y el guante de Verdugo.

En su primera temporada desde que los Yankees lo adquirieron de Boston, el jardinero de 28 años con la lámpara de estado en su casillero estaba bateando .266 el 14 de junio, pero entró en una caída en picada que coincidió con el inicio de la caída de 39-38 de los Yankees.

Verdugo bateó .197 desde entonces hasta agosto. Nueva York llamó al jardinero novato Jasson Domínguez el 9 de septiembre y Verdugo inició solo 11 juegos más. Terminó con un promedio de .233, el más bajo en una temporada completa, junto con 13 jonrones y 61 carreras impulsadas.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, quería a Verdugo en el jardín izquierdo contra Kansas City, en parte debido a su defensa superior.

"Simplemente confío en que va a estar listo para el momento, su experiencia y su historial", dijo Boone. "Sé que ha sido una segunda mitad un poco difícil para él ofensivamente, pero el tipo es un buen bateador".

Con los Yankees perdiendo 3-2, Verdugo hizo una atrapada deslizante en un elevado de Michael Massey en la cuarta entrada justo dentro de la línea para dejar varados a dos corredores. La pelota golpeó el talón del guante de Verdugo y rebotó en su pecho antes de que la agarrara con su mano desnuda.

"Gracias a Dios que se le pasó a la mano izquierda, así que todo salió bien", dijo en la conferencia de prensa posterior al juego, vistiendo una sudadera estampada con el nombre de su Tucson natal y un diamante brillando en cada oreja.

Mirando desde el dugout, Boone no captó el acto de malabarismo de Verdugo.

"Esa es la oportunidad más difícil que vas a tener con un jardinero izquierdo con esa pelota cortando así en la carrera", dijo Boone. "Es fácil que te esposan y estropeen todo eso".

Verdugo, quien se fue de 25-3, entró a la caja de bateo con un out en la séptima entrada de un juego 5-5.

Jazz Chisholm Jr. estaba en segunda después de un sencillo de apertura y una base robada que se permitió después de una revisión de video que el manager de los Reales, Matt Quatraro, pensó que debería haber llevado a una decisión anulada. Verdugo conectó una línea cortada al jardín izquierdo que envió a Chisholm al otro lado del plato de pie. Avanzando a segunda en el lanzamiento, Verdugo levantó los brazos en señal de triunfo.

"Cuando las luces son más brillantes, es cuando queremos jugar", dijo. "Finalmente hay una línea de meta, y cuando ves eso, es básicamente un sprint completo".

Admitió que la llegada de Domínguez había sido un golpe.

"Obviamente estaba un poco molesto, pero entendí lo que había detrás", dijo. "Empecé a comer mejor, empecé a hacer algunas cosas para abordar ciertas cosas que me molestaban durante todo el año mientras tenía más días libres de los que me hubiera gustado. Y siento que eso realmente me ha beneficiado ahora para sentirme fresco y sentirme listo para ir y listo para correr a través de una pared ahora".

No le dio importancia a la comida exacta.

"Estoy comiendo cosas que ni siquiera sabía que se podían poner en un plato", dijo Verdugo. "Está muy por encima de mi cabeza".