Luis Severino agradece la oportunidad que le han brindado los Mets de Nueva York

El lanzador dominicano Luis Severino mostró agradecimiento por la oportunidad que le dieron los Mets de demostrar que todavía podía seguir trabajando en las Grandes Ligas.

“Este equipo me dio la oportunidad de competir y eso me ha ayudado, mi próximo paso es tratar de no dar muchas bases por bolas y llegar más lejos, más profundo en el juego”.

Severino (10-6) en su última salida salió sin decisión contra Cincinnati el domingo, permitiendo una carrera con cinco hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a ochos bateadores en seis y dos tercios de entradas.

“La meta este año era tirar cerca de 25 salidas más o menos y 150 innings, pero ya superamos todas esas marcas, gracias a Dios y al trabajo que han hecho los coaches de los Mets conmigo”.

Severino alcanzó las 28 aperturas y, con ello, recibirá un bono de $500.000 sobre los $13 millones de salario. El derecho ya tiene 166 innings, su máxima cantidad desde la temporada 2018, con los Yankees.

“Me siento bien, en salud, pero lo más importante es que estamos en posición de estar en los play off, nuestro pitcheo está bueno, el bullpen está mejor y el bateo mejorando”.

Su actual contrato establece que iba a ganar 500.000 dólares si lograba 27 aperturas en la campaña de 2024 - algo que logró- y 750.000 extras si suma 29 y 31 inicios, respectivamente.

“Hemos hecho el trabajo indicado para mantenernos saludables y poder terminar las cuatro o cinco salidas que nos quedan en lo resta de la temporada, el equipo lo necesita, esta es la meta final”.

Severino permitió solo un hit de extrabase (un doble) y lanzó 66 de 97 lanzamientos para strikes. El veterano lanzador derecho consiguió apenas su tercera apertura de calidad en sus últimas ocho salidas, siendo las otras dos de una blanqueada de juego completo a Miami el 17 de agosto y de una carrera en siete entradas el 2 de septiembre.

“Hemos tenido muchos juegos pegados hasta el octavo y en el noveno hemos podido hacer unas cuantas carreras, que nos ayuda dar confianza en el bullpen”.

Sevy, quien pertenece al Licey en Lidom, firmó por una temporada y 13 millones de dólares con los Mets, después de terminar su acuerdo con los Yankees y convertirse en agente libre.

Severino tiene este año 10 victorias, 6 derrotas, 3.74 de efectividad, 144 ponches y 56 boletos.

“Lo que tenemos que pensar ahora es en ganar series, olvidarnos de Atlanta, enfocarnos en nosotros mismos y hacer un buen trabajo”.