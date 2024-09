Los Mets reviven

Es definitivo que los Mets de Nueva York han revivido y están metidos en el afán de ir a postemporada. Eso ha sido posible gracias a que encontraron la química ganadora desde el mes de junio, y su record desde entonces está en positivo.

El equipo, que dirige el venezolano debutante Carlos Mendoza, tiene una marca privilegiada desde el 1ro. de junio, de 51-31. Desde el 1ro. de agosto tienen 18-12, y eso les ha permitido avanzar.

Hasta su partido de ayer ante Boston, su record de 75-64 los tenía a 8 juegos del primer lugar en la División Este de la Nacional, pero eso ya no tiene importancia. Los Filis de Filadelfia ganarán el grupo, están solidos con una distancia de 7 medio de los Bravos de Atlanta, que están en 2do. lugar.

Pero para los intereses de los Mets el negocio pudiera estar en el wild card pues están muy cerca del tercer lugar. Ese grupo lo encabezan San Diego y Arizona, y luego viene Atlanta con ventaja de solo medio juego sobre los Mets, en lo que se llama un empate técnico. San Diego está más o menos cómodo, y Arizona puede clasificar, si juega en positivo el resto del camino.

Así que los Mets han sobrevivido, y echan el pleito.

EL BORICUA: Parte de esa responsabilidad la tiene Francisco Lindor, el short de los Mets que tiene contrato por 10 años y US$341 millones. De hecho, sus números de este año lo llevarán a tener su mejor temporada ofensiva en su carrera de 10 temporadas.

El martes disparó su jonrón 30, y llega a esa cifra por 5ta. campaña de por vida, un privilegio para su posición pues está entre los mejores de todos los tiempos. Eso empezó en 2017 con 33 jonrones, subió a 38 en 2018, disparó 32 en 2019, y 31 el año pasado.

Este 2024 tiene promedio en .273 con 30 hrs, 84 empujadas, pero ya le será bastante difícil alcanzar las 100, cifra que ha alcanzado solo una vez cuando sumó 107 en 2022. El colabora, además, con 26 robos de bases y solo 4 outs, y en su parte negativa presenta 117 ponches.

El boricua, nativo de Caguas, tiene solo 30 años de edad, y con tanto dinero en el banco lo que hace es divertirse haciendo lo que sabe y le gusta, jugar pelota.

TITANES: Sobre la Serie de Titanes y lo publicado ayer por Listín Diario, pregunté a varias instancias sus reacciones y no tuve mucho éxito.. Ningun comentario de parte de Vitelio Mejía, presidente de Lidom, ni de Félix Cabrera, presidente de Latin Events.

Solo respondió el presidente del Licey, que es un valiente, y dijo lo siguiente: “Yo he estado en conversación con Félix Cabrera y Julio Cury simultáneamente sobre el contrato, y hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo..Eso de que no le hemos respondido se refiere a “oficialmetne”, porque ellos están al tanto de las cosas que nosotros, como Licey, no aceptamos. Con relación a las Aguilas y la liga ayer tuvimos una reunión zoom en donde yo les manifesté nuestra posición y les mandé todas las correcciones que nosotros entendemos deben hacerles al acuerdo. Ellos las están evaluando para ver si se le responde en conjunto a Latin Events hoy mismo. Ojalá acepten todo inmediatamente sin más objecciones para ver si salimos de esto definivamente”.

Debo aclarar, añado yo, que en este tema también está presente el factor de “relaciones públicas mediáticas”, pues a veces eso pone presión, en especial la parte que está poniendo sus condiciones, como es Latin Events.

OTRA VEZ: Clay Holmes, el cerrador de los Yanquis, tuvo una noche del martes increíblemente fatídica. Holmes encabeza la MLB en fallos en salvar juegos con 11, pero lo de antenoche se salió de control. Entró al noveno con ventaja de 4-3, permitió que se llenaran las bases, y al final un novato llamado Wyatt Langford le pegó grand slam, dejando en el terreno a los Yanquis. Luego del juego preguntaron al manager Aaron Boone si piensa en otro cerrador de inmediato, pero fue inteligente y dijo: "ahora estamos en medio de emociones. Eso lo veremos después”. Texas ganó 7 por 4.

NOTAS DE MLB

- Chris Sale, el zurdo de Filadelfia, llegó a 200 ponches y tiene 15 salidas seguidas permitiendo 2 o menos carreras, algo increíble.

-Kyle Schwarber, de Filadelfia, empató un record de siempre pegando su jonrón 13 en calidad de primer bate..Esa marca ahora la comparte con Alfonso Soriano, quien lo hizo en 2002 para los Yanquis de Nueva York.. En la lista de por vida está primero Ricky Henderson con 81, George Springer suma 60, Soriano 54, Craig Biggio 53.