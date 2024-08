Martes de chismes

SERIE DE TITANES: Tenemos algunos temas sobre la Serie de Titanes, que sigue en el limbo. Indagando sobre la evolución de los hechos, el ambiente está super frío, lo cual es mal indicio para el desarrollo del evento, fijado para los días 8-9-10 de noviembre en Nueva York.

Pero lean esto: si los organizadores cierran negocio con Lidom, primero deben ponerse de acuerdo en un asunto engorroso: los 3 juegos no irían en Yankee Stadium, pues el domingo 10 está comprometido con un juego de la postemporada de la MLS (liga de futbol soccer)…Y esto obligaría, automáticamente, a que ese choque se celebre en Citi Field, el hogar de los Mets.

Aparte de lo caro que resulta el Yankee Stadium, las cosas se complican.

Y lo peor de todo es que la comunicación entre Latin Events y Lidom están “interrumpidas”, también en el limbo. Nadie está hablando (Prometo algo bien duro para mañana, aunque Vitelio Mejía no quiere hablar. Le mando mensajes y no me hace caso).

IGNORADOS: Llamó la atención que en la instalación del nuevo Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, no estuvieran los dirigentes del Comité Olimpico, su presidente Gary Bautista y su secretario general Luis Chanlatte. ¿No fueron invitados?. Minutos antes del acto, el nuevo Ministro y Bautista estuvieron juntos en Palacio Nacional, compartiendo con los medallistas olímpicos y el presidente Abinader. ¿Qué pasó ahí, por qué no los invitaron?. Hubiera sido lo más decente para enviar un mensaje de unidad desde el principio.

NERVIOSISMO: De otro lado, muchos funcionarios de Miderec mantienen la atención alta por lo que pueda suceder en los próximos días. ¿Serán sustituidos los 5 viceministros, los directores y administradores? Al menos, supe que el director de prensa, Primitivo Cadete, habría puesto su cargo a disposición del nuevo titular y eso es normal. ¿Y quién será su sustituto? Dicen que el vegano José Luis Bautista o Mario de Jesús o Tenchy Rodríguez, periodistas cercanos a Kelvin Cruz. Todo eso se sabrá en el curso de los próximos días.

LAS FEDERACIONES: Ayer me pasaron el dato de que las federaciones pendientes de sus casos con el Comité Olimpico ya han iniciado gestiones para que su situación sea corregida. El grupo lo encabeza la gente de Esgrima, que desea promover nuevas elecciones del comité ejecutivo lo antes posible. Esa federación está “desafiliada”, igual que otras dos.

POSICIONES DE MLB

Aunque falta mucho tiempo por jugar en Grandes Ligas, unos 40 días y 37 juegos por equipo, algunas de las divisiones están cerradas, y pocas están abiertas. Veamos:

LIGA AMERICANA.

- En el Este. Baltimore y Yanquis, ambos con igual record de 73-52, mantienen un empate que pudiera extenderse por un buen tiempo. Ellos parecen que irán a postemporada los dos, aunque sea vía wild card.. Boston se ha alejado a 7 del primero, pero a 5 del segundo ocupado por los Yanquis.

- En la División Central, Cleveland sigue arriba, pero solo 2 juegos por encima de Minnesota y 3 de Kansas City. Ahí no hay nada claro y Cleveland pudiera perder el liderato.

-En el Oeste, Houston tiene 4 juegos sobre Seattle, pero está jugando muy estable y luce ganador de grupo.

LIGA NACIONAL

En el Este, Filadelfia aventaja a Atlanta con 7 juegos, una ventaja muy buena para este período. En la Central, Milwaukee está clasificado con 11 sobre San Luis.. En el Oeste hay tremendo problema para los Dodgers, que están siendo empujados por San Diego, a 3, y Arizona a 4. Ahí puede suceder cualquier evento.

MOVIMIENTOS

- El infielder Ketel Marte , de Arizona, va a lista de lesionados por diez días. No le conviene ahora porque su club está en pelea en la División y en wild card. Atlanta activó al lanzador Reynaldo López, que tenia 15 días fuera. Chicago White Sox inscribió en roster al lanzador Enyel de los Santos, adquirido recientemente vía waivers de los Yanquis.

Jasson Dominguez, de los Yanquis, estuvo un día en MLB, que fue el domingo. Ese día lo pusieron en el left field y de 5to. bate, falló 4 turnos y ayer lo bajaron a triple A nuevamente.. Este año ha jugado en tres niveles distintos y tiene 7 jonrones en 151 turnos. El año pasado, con Nueva York, tuvo 4 jonrones en 31 turnos.