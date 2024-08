Miguel Andújar, agradaceido por oportunidad en Oakland

Miguel Andújar dijo sentirse agradecido y orgulloso de la oportunidad dada por los Atléticos de Oakland, con quienes se mantiene en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Tan contento de estar aquí, con los Atléticos, que me siento como que estoy en mi primer año en las Grandes Ligas”.

Andújar de 29 años de edad, nacido en San Cristóbal y quien juega en la MLB, con Yankees, Piratas y Atléticos desde 2017, ha tenido varias visitas a las Ligas Menores, pero está de nuevo con la oportunidad de quedarse arriba.

“Estamos bien, estamos fuertes y en salud y aprovechando mi estadía aquí con el equipo de Oakland y orgulloso por la oportunidad que me ha dado esta organización”

Tanto Andújar como los Atléticos, buscan retomar el camino luego de varios años de resultados negativos. Llegó a Oakland luego que Pittsburg lo colocara para asignación.

La organización californiana vio la oportunidad de hacerse de los servicios de quien fuera un cotizado prospecto y no la desaprovechó. Mientras que Andújar tiene ahora la posibilidad de rehacer su carrera en un equipo de poco calibre.

Andújar está intentando establecerse como un jugador de Grandes Ligas, y los fanáticos de los Atléticos son cautelosamente optimistas de que puede marcar la diferencia.

“Yo lo que quiero es estar en el juego y donde quiera que me pongan y me necesite en el line up es en donde quiero estar”

Andújar pasó la mayor parte de 2023 en las Ligas Menores, bateando .338 con .404 de embase (ambos récords personales) en 103 juegos.

Continuó bateando, incluso después de que terminó la temporada de Migas Menores, bateando .306 con un OBP de .344 en 31 juegos de la Liga Dominicana de Invierno, y luego .357 con un OBP de .372 en 42 turnos al bate en la primavera.

A finales de marzo, Andújar tuvo que someterse a una cirugía del menisco lateral de la rodilla derecha, lo que lo mantuvo fuera de acción durante los primeros dos meses de la temporada 2024, pero ahora está de regreso en la alineación de los Atléticos.