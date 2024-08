Fórmula “fácil” para Soto-Yanquis

Aunque ustedes no lo crean, veo una luz al final del túnel para que los Yanquis puedan firmar a Juan Soto a largo plazo, digamos por 10 años y casi 600 millones de dólares.

Sobre este tema hay que abundar de vez en cuando por dos razones básicas: 1ra. Cada vez que Soto arme un escándalo con su bate, como lo hizo la noche del martes cuando despachó 3 jonrones, primera vez en su carrera. (Alcanzó la suma de 33, y ahora deberá cruzar de los 40 sin problemas pues falta mes y medio de acción).

La 2da. razón es que los Yanquis vienen siendo “acosados” por los medios y por sus fanáticos para que firmen a Soto antes del final de la temporada regular. Pero eso no será fácil, por no decir imposible.

¿Y cuál sería la fórmula de hacerle oferta grande a Soto? Simplemente reformar el contrato de Aaron Judge, hacerle una extensión que lo lleve a recibir más de 500 millones, de forma que elimine el factor de “celos” sobre quien ha sido la figura principal del equipo los últimos 7 años.

Pero esto es solamente ilusión. En realidad, creo que los Yanquis disfrutarán de Soto un solo un año, y lo dejarán ir a la agencia libre al día siguiente de que termine la Serie Mundial. Esa es la conducta económica del equipo, que actualmente tiene tres contratos super caros, de más de 300 millones: los 360 de Judge, los 324 del lanzador Gerrit Cole, y los 325 millones de Giancarlo Stanton. (Por cierto, el contrato de Stanton con los Yanquis corre hasta 2027, pero los Marlins, su anterior club, pagarán 10 millones cada una de las dos últimas campañas).

INCREÍBLE: Mientras Aaron Judge y Juan Soto intercambian piropos, les dejo la especial campaña que está teniendo el dominicano ante pitchers zurdos y derechos.

Frente a derechos: en 303 turnos suma 23 jonrones, promediando 1 hr., cada 13.1 turnos. Promedio de bateo en .310.

Frente a zurdos: en 131 turnos ha pegado 10 jonrones, promedio de 1 por cada 13.1. turnos, Promedio en .298.

Está, además, el tema de su OBP por las tantas bases por bolas que recibe. Antes del partido de anoche , en ambos renglones está en segundo lugar, en un “empate técnico” con "El Juez".. Judge lidera en bases por bolas con 101-99, y en OBP 466-434. (Anoche, Soto pegó jonrón en su primer turno ante el derecho Davis Martin, de White Sox. Fue su 34 del año).

El JUICIO: La noticia oficial es que el juicio a Wander Franco fue reenviado para el 26 de septiembre, más o menos en 40 días. Pero, la noticia en ese entorno es que el padre de la joven involucrada, un señor llamado William González, retiraría la querella en contra del jugador, lo que marcaría un nuevo rumbo del caso, incluso su desestimación. La abogada Dora Pimentel así lo informó y si eso cobra carácter de realidad las cosas pudieran mejorar o aclararse para Franco… De inmediato, el dominicano, “chismoso”, por naturaleza, lanzó la especie de que el padre habría llegado a un acuerdo de aposento con la gente de Franco, pero eso es solo chisme. Interesante, además, que no se cite el nombre de la madre en esta jornada, pues ellá está acusada de varios delitos.

EL CALENDARIO. Ayer me pasaron oficialmente el calendario de Marileidy Paulino para los próximos meses. Dice que en agosto 25 correrá la próxima etapa de la Liga Diamante en Polonia, los días 13-14 de septiembre la final de dicha liga en Bruselas, el 26 de septiembre va para un evento en Nueva York auspiciado por Athlos, una revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y el Deporte. Marileidy tiene un equipo de trabajo que incluye su entrenador, un director deportivo que maneja su participación en campeonatos, una oficina de mercadeo que dirige la señora Olga Torres (aquí), un abogado local, etc. Tienen todo bajo control, como debe ser.

CONTRASTE: Llama la atención que Karl Anthony Towns se encuentre en actividades promocionales en el Cibao (en Tamboril), compartiendo temas de religión, de sociedad y deportes. Lo hace en pantalones cortos, mientras Al Horford, el campeón de la NBA, no se deja ver por aquí ni en retrato.. Eso me recuerda que cuando Boston ganó el campeonato el 17 de junio, horas después Horford habló telefónicamente con el presidente Luis Abinader, y le dijo que se verían pronto. Eso no ha sucedido todavía a menos que haya una sorpresa guardada para este viernes, cuando Abinader se juramenta en el Teatro Nacional.. Allí estarán los tres medallistas olímpicos dominicanos de París.. ¿También estará Horford?