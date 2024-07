LeMahieu promedio .177, menos de la mitad de los .364 de 2020

El promedio de bateo de DJ LeMahieu bajó a .177, menos de la mitad de su promedio de .364 cuando ganó su segundo título de bateo en 2020.

"No es algo a lo que esté acostumbrado", dijo el domingo. "Personalmente, no es muy divertido".

Sin hits en 17 turnos al bate, LeMahieu quedó fuera de la alineación titular de los Yanquis de Nueva York para el partido del domingo contra los Rays de Tampa Bay. Los fanáticos lo abuchearon en los últimos días.

"Simplemente frustrante", dijo. "Simplemente no ha sido muy consistente. Siento que estoy en algo y luego retrocedo un poco".

Tres veces All-Star, LeMahieu cumplió 36 años el 13 de julio. Tuvo problemas después de una fractura del hueso sesamoideo en el dedo gordo del pie derecho que provocó daños en los ligamentos del segundo dedo del pie en 2022. Bateó .220 en la primera mitad del año pasado, pero .273 en la segunda. Luego se fracturó el pie derecho cuando cometió un foul en un lanzamiento durante un juego de entrenamiento de primavera el pasado 16 de marzo, retrasando su debut en la temporada hasta el 28 de mayo.

Tiene tres dobles, ningún jonrón y 11 carreras impulsadas en 124 turnos al bate y su porcentaje de roletazos es el más alto de su carrera del 59.2%, frente al 52% en su última temporada saludable en 2021.

"Siéntete bien", dijo. "Siéntete lo suficientemente bien como para hacer mi trabajo".

El manager de los Yanquis, Aaron Boone, inició a Oswaldo Cabrera en la tercera base el domingo y no estaba seguro de si le daría a LeMahieu días libres adicionales.

"Es un gran profesional y obviamente ha sido un buen bateador a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, y un tipo muy fuerte mental y físicamente, así que siento que está equipado para manejar las cosas y lidiar con las cosas", dijo Boone.

LeMahieu lideró las Grandes Ligas en bateo con Colorado en 2016 y nuevamente con los Yankees en la temporada 2020 acortada por la pandemia. Es un bateador de por vida de .290 con un OPS de .763, lo que hace que su caída a un OPS de .471 este año sea aún más impactante.

Le quedan dos temporadas completas en un contrato de seis años y 90 millones de dólares que paga 15 millones de dólares anuales. Nueva York podría hacer un movimiento para agregar un antesalista antes de la fecha límite de cambios el 30 de julio.

"No voy a hablar de eso", dijo LeMahieu. "Definitivamente quiero agregar tantos buenos jugadores como podamos".

Su promedio ya era de .206 antes de la mala racha, lo que afectó su confianza.

"No me ha dado mucha esperanza en el último mes más o menos, pero mientras jugué este juego, cualquier desafío que se me haya presentado, siempre he salido de él de una forma u otra", dijo. "Así que sigo apareciendo, sigo trabajando y eso me ha dado mucho éxito".