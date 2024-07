Reynaldo López: “Ya la primera mitad pasó, ahora hay que seguir enfocado”

Reynaldo López está cosechando los frutos de su trabajo, y después de la pausa del Juego de Estrellas se enfocará en el resto del camino.

“Todo el esfuerzo que haces, eso da sus frutos, ya la primera mitad pasó, ahora hay que seguir enfocado, para el resto del camino” declaró López al Listín Diario.

Junto a Elly de la Cruz, Willi Castro, y Christopher Sánchez, fue uno de los cuatro dominicanos que debutaron en la versión 94 del Juego de Estrellas que se celebró en el Goble Field Stadium de Arlington, Texas.

“Fue muy bonito, mi primera vez aquí en el Juego de Estrellas, se vivieron muchas emociones, sobre todo, orgulloso y agradecido por todas las bendiciones que he conseguido”

López, de 30 años, nacido en San Pedro de Macorís y del Licey en Lidom, fue uno de trece jugadores dominicanos que fueron seleccionados para la versión del quinto juego celebrado en el Estado de Texas.

Los otros doce criollos fueron; José Ramírez en su sexto juego, seguido por Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr en su cuarto compromiso; Emmanuel Clase, Marcell Ozuna y Rafael Devers (no jugó).

Ketel Marte, Teoscar Hernández, Fernando Tatis Jr (Lesionado) en su segunda selección y los debutantes Elly de la Cruz, Willi Castro, Reynaldo López y Christopher Sánchez, para empatar con las ediciones de los Juegos del 2004, 2016 y 2022 con trece.

“El que estuvo aquí, es porque es de los mejores de las dos ligas y por eso me siento orgulloso por pertenecer al roster del equipo de la Liga Nacional, estar al lado de estas estrellas no se me olvidará jamás”, añadió López.

También jugaron 24 jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos en los rosters de 2024, con jugadores que representan a la República Dominicana (13), Venezuela (seis), Japón (dos), Puerto Rico (dos), Canadá (uno), Cuba (uno), Curazao (uno) y México (uno).

“Solo espero tener lo mismo que logré en la primera parte, tratar de estar enfocado en cada salida, para darle oportunidad al equipo de que gane el juego, la meta de nosotros es estar en el los play offs y ser el último equipo en pie”, declaró el serpentinero.

Reynaldo, de los Bravos de Atlanta, quien está en su novena temporada en las Grandes Ligas, hizo su debut con los Nacionales de Washington en 2016 y también jugó para los Medias Blancas de Chicago, los Angels de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.

Es el líder en efectividad con 1.88 en ambas ligas mayores, con marca de 7-7 en 17 juegos en los que ha trabajado en 95.2 entradas, con 78 hits, 22 carreras, 20 carreras limpias 39 boletos y 95 ponches.