Presidente Abinader, austeridad y no MLB

Dos temas deseo comentar sobre lo sucedido el lunes en Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y la delegación nacional a los Juegos Olimpicos.

Primero, no me agradó para nada la oferta de 15 millones de pesos a los posibles ganadores de medallas de oro por el país en las Olimpiadas de Paris. Eso es casi 255 mil dólares, y me parece una exageraciòn tomando en cuenta que se trata de una gratificación por un logro deportivo.

No se olvide, presidente Abinader, que este es un país pobre, sin agua y sin luz, con una enorme carencia de atención a las clases pobres, gente que necesita la mano amiga.

Por ende, aquí se impone siempre manejar los recursos del Estado con suma austeridad, para que los chelitos rindan. No es tan necesario dar tantísimo dinero a nuestros medallistas, pues eso violenta cualquier espíritu de Austeridad.

Y tómese en cuenta, también, que nuestros atletas de alta competición tienen la protección estatal y privada en los principales renglones.

Yo, siendo Ejecutivo deportivo o Presidente del país, hubiese considerado 5 millones para el oro, 3 para la plata y 1 para el bronce. Este país no produce petróleo, es una economía comprometida con prestamos internacionales, y por ello se impone la Austeridad. El Gobierno está “desbocado” con esos premios, pero no debe ser así.

DEL ESTADIO

Otra vez se pronuncia Abinader sobre el proyecto de un estadio nuevo para el beisbol profesional. Es correcto que se haga uno y que también se promuevan nuevos parques en las ciudades en que hay pelota profesional, como San Francisco, San Pedro y también Puerto Plata, que posiblemente viene por ahí.

Pero alguien debe decirle al Presidente que no use el término “estadio de Grandes Ligas”, porque aquí no tenemos “Grandes Ligas”. Aquí tenemos un beisbol profesional de categoría liga menor, con muchísimos veteranos, en un evento que dura tres meses, anexando la Serie del Caribe.

No es necesario hacer un estadio “de Grandes Ligas”. Solo se necesita un parque nuevo con diseño moderno y atractivo, y para la capital dominicana que acoja no más de 20 mil personas. Ahora mismo, un parque así tan solo podría llenarse en juegos de Licey y Aguilas, y si estamos en finales pueden añadir al Escogido.

Lea y escuche Presidente. Estos comentarios son a su favor y de su Gobierno.

NUEVO REY: Tremenda sorpresa la que dio Teoscar Hernández al ganar el jonrón derby la noche del lunes. No estaba en planes de que fuera un hombre que puede dar más de 30, y de hecho solo ha llegado hasta allí una vez. Pero, ahora los jonroneros se alternan y por lo general no asisten a esa competencia. Teoscar es el tercer dominicano en obtener el premio en forma seguida, detrás de Vladimir Guerrero Jr. el año pasado y Juan Soto en 2022.

¿Cual es el historial jonronero de Teoscar?. El tiene 9 años en grandes ligas y un total de 178 cuadrangulares. Esta temporada tiene 19 jonrones, con 62 empujadas y la mejor actuación jonronera de su carrera ha sido 2021 cuando produjo 32 con 116 empujadas para Toronto. Le dicen “El Chino” y da clases de español al japonés Shohei Ohtani… ¿Le dará Ohtani clase de japonés al dominicano?

EL JOVEN: Paul Skenes, quien abrió el juego de estrellas este pasado martes, es un joven de solo 22 años, un mastodonte de 6 pies y 6 pulgadas escogido en el draft MLB del año pasado. Su record es de 6-0 y 1.90 en 11 aperturas, y sus proporciones son excelentes: en 66.1 innings, 48 hits, 13 bases por bolas y 89 ponches. Por cada 9 innings, ha permitido 6.5 hits, 1.8 transferencia y 12.1 ponches. Pudiera ser una gran estrella para los próximos diez años.

LOS HIJOS: Ya entraron al beisbol profesional los hijos de David Ortiz y Manny Ramírez.. Lucas Ramírez fue seleccionado en el draft por los Angelinos de Los Angeles en ronda 17, y juega en los jardines.. El de Big Papi se llama D'Angelo, es tercera base y fue seleccionado en ronda 19 por los Medias Rojas de Boston.. Vamos a ver ahora qué tipo de acuerdo consiguen, porque de vez en cuando estos jóvenes optan por continuar sus estudios y tomarse un año màs… Lo más importante es comprobar si ambos han heredado los genes de pelotero de sus padres…En años recientes firmaron un hijo de Pedro Martínez, pero ya abandonó y anda por el mundo de los negocios y los estudios.

COOPERSTOWN: Faltan 4 días para la instalación de Adrian Beltré en Cooperstown, este domingo 21.¿Como anda el ruido alrededor de Beltré, viajarán muchos dominicanos de estados cercanos a darle el apoyo?.. En tiempos pasados, fue tremendo el soporte que recibieron Pedro y David, y un poco más también Vladimir Guerrero.