Los dominicanos que fueron ignorados para el Juego de Estrellas

Aunque obviamente no caben todos, no dejará de sorprender la no inclusión de algunos peloteros dominicanos que parecían ser una línea para el Juego de Estrellas.

Luego de que el pasado domingo se dieron a conocer los roster oficiales para este partido de exhibición que aglutina a “los jugadores con mejor actuación” en la temporada o a las “estrellas de la liga”, varios dominicanos no hicieron el equipo, a pesar de haber tenido una primera mitad muy productiva.

Se pueden mencionar a los siguientes:

Ronel Blanco: El nativo de Santiago de los Caballeros no solamente tiene un positivo récord de 8-3, sino que antes del partido de ayer ostentaba la cuarta mejor efectividad de la Liga Americana con 2.53.

Blanco ha sido sin duda una grata sorpresa para unos Astros de Houston que han podido hacer el regreso luego de un primer mes para el olvido, y eso en gran parte es gracias al dominicano.

Luis Gil: Aunque en su últimas salidas (a excepción de la más reciente contra los Medias Rojas de Boston) el novato lanzador de los Yankees de Nueva York ha lucido muy por debajo de lo que mostró en sus primeras aperturas, en sentido general el nativo de Azua aún mantiene buenas estadísticas. Tiene récord de 9-5 –el cuarto mejor de la Liga Americana-, además de una efectividad de 3.27.

Un buen punto a tomar en cuenta también es el gran dominio que mostró el dominicano en sus primeras 12 aperturas de la temporada, llegando a tener marca de 9-1.

Cristopher Sánchez: El potente lanzador zurdo de los Filis de Filadelfia está en lo que hasta el momento es el mejor año de su aún corta carrera en Grandes Ligas. El oriundo de La Romana se ubica sexto en efectividad con 2.96, al momento de que también tiene récord de 6-4.

Tanto ha sido el dominio de Sánchez que incluso fue elegido como el Lanzador del Año del mes de julio. Aunque cabe destacar que los Filis tienen siete jugadores en el roster de la Liga Nacional, y según las reglas, debe haber un jugador por cada equipo.

Carlos Estévez: Hablando de jugadores que ganaron el Jugador del Mes en junio, toca el turno del cerrador de los Angelinos de Anaheim.

El derecho dominicano tiene 16 salvamentos en un equipo que apenas ha ganado 37 partidos en lo que va de temporada, además tiene una efectividad de 2.89.

Estévez estuvo prácticamente intocable en junio, tirando 10 entradas sin permitir carreras con 10 ponches. Registró ocho salvamentos y una victoria en sus 10 presentaciones, y permitió apenas dos imparables en todo el mes.

Luis Castillo: El nativo de Baní ha sabido recuperarse de un mal inicio de temporada, mostrando su nivel de as de rotación conforme va avanzando al campaña. Aunque tiene récord negativo de 7-9, tiene la novena mayor cantidad de salidas de calidad en la Liga Americana con nueve. Antes de la jornada de ayer se ubicaba con efectividad de 3.72.

De los Marineros, el único que fue agregado al roster de fue el abridor Logan Gilbert.

El Juego de Estrellas se celebrará en Arlington Texas el próximo día 16 de este mes.