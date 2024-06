Willie Mays, el más completo pelotero en la historia de Grandes Ligas

El pasado martes 18 de junio falleció uno de los más grandes jugadores de la historia, Willie Mays, quien fue dueño de las famosas cinco herramientas del béisbol y quien durante su carrera de 23 campañas cosechó una amplia cantidad de proezas.

El sábado 18 de julio de 1970, disparó el hit 3,000 de su carrera en una victoria 10–1 de los Gigantes frente a los Expos y su lanzador Mike Wegener en la segunda entrada. Su carrera finalizó disparando 3,293 imparables, de estos 525 fueron dobles, 141 triples, 660 jonrones, anotó 2,068 vueltas, remolcó 1,909, se estafó 339 bases y su promedio fue de 301.

De esos 660 vuelacercas, martilló 22 en juegos de entradas extras para ser esta la marca para un pelotero de las Mayores.

Dentro de estas, se encuentra el hecho de que nunca fue expulsado, en un total de 2,992 partidos que tuvo.

Y en ese sentido también es el único pelotero en jonronear desde el episodio 1 hasta el 16. Entre sus 660 vuelacercas produjo 8 grand slam, los cuales fueron disparados el miércoles 29 de junio de 1955, el primero contra Clem Labine, de los Dodgers de Brooklyn en el tercer inning.

El segundo llegó el lunes 12 de mayo de 1958 frente a Ed Roebuck, de los Dodgers en el quinto episodio. El tercero lo conectó el jueves 25 de agosto de 1960 frente a Claude Osteen también de los Dodgers en el segundo inning. El sábado 13 de mayo de 1961 disparó su cuarto contra Bob Buhl, de los Bravos de Milwaukee en el tercer acto; El martes 19 de septiembre de 1961 disparó su quinto frente a Milwaukee y su estelar lanzador Warren Spahn, en el tercer acto; Luego el sábado 28 de abril de 1962 contra los Cubs de Chicago produjo el sexto frente a Al Lary en el segundo episodio; El séptimo lo confirmó el martes 13 de junio de 1967 ante los Astros de Houston en la décima entrada frente a Barry Latman y el número 8 llegó el jueves 8 de abril de 1971 contra Houston y su lanzador Dick Kelly en el séptimo episodio.

Koufax sobre Mays

"No puedo creer que Babe Ruth fuera mejor jugador que Willie Mays. Ruth es para el béisbol lo que Arnold Palmer es para el golf. Hizo que el juego se moviera. Pero no puedo creer que pudiera correr tan bien como Mays, y yo no puedo creer que fuera mejor jardinero".