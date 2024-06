Martínez da dos cuadrangulares y los Mets vence 5-1 a los Padres

J.D. Martínez conectó dos jonrones, José Quintana puso fin a una racha de 10 aperturas sin ganar y los Mets de Nueva York vencieron el sábado 5-1 a los Padres de San Diego para sumar su octavo triunfo en 10 juegos.

Martínez recibió base por bolas en sus primeras dos apariciones en el plato contra Adam Mazur (0-2), luego conectó un jonrón ante Jhony Brito para coronar un cuarto episodio de tres carreras y conectó un batazo solitario en el séptimo contra Enyel De Los Santos.

"No quería que viera a Martínez por tercera vez", dijo el manager de los Padres, Mike Shildt. "Pero no creo que pudiéramos haber traído, no sé, a Walter Johnson para enfrentar a Martínez en este momento y creo que importaría".

Martínez, de 36 años, conectó un sencillo en el octavo episodio, elevando su promedio a .286.

"Me encanta batear, me encanta jugar a la pelota", dijo Martínez, quien firmó un contrato de un año y 12 millones de dólares el 23 de marzo y no hizo su debut con los Mets hasta el 26 de abril. "Sé que me preparo. Sé que hago todo lo que puedo para prepararme para cada turno al bate".

Ambos jonrones fueron por el campo opuesto y le dieron a Martínez 23 juegos de múltiples jonrones. Tiene 15 carreras impulsadas en sus últimos 14 juegos después de conseguir 11 en sus primeros 29 con Nueva York.

"Cuando se mantiene entre el jardín derecho y central y cuando está conduciendo la pelota con autoridad y de la manera en que lo hemos visto en los últimos días, es bastante impresionante", dijo el manager de los Mets, Carlos Mendoza. "Eso es lo que lo convierte en un bateador tan único y especial. Cuando está en eso, es un bateador peligroso".

Mazur blanqueó a los Mets durante tres entradas a pesar de dar seis bases por bolas. Nueva York se convirtió en el primer equipo en un juego de la Liga Nacional en irse sin anotaciones en las primeras tres entradas, mientras recibía seis bases por bolas desde Cincinnati contra Ken Holtzman de los Cachorros de Chicago el 22 de julio de 1979.

"Hay que seguir avanzando", dijo Martínez. "Sigan animando a los chicos. Sigan dándose la oportunidad de que alguien venga y reciba el golpe".

Brandon Nimmo conectó dobles remolcadores en la cuarta y octava entrada para los Mets, que han ganado cuatro juegos seguidos.

"Siento que los muchachos se han sentido más confiados", dijo Martínez. "Salgamos a jugar a la pelota y no nos preocupemos por ganar y perder. Juguemos nuestro juego y quitemos la presión de todos".

Quintana (2-5) permitió dos hits en seis entradas, permitiendo el tercer jonrón del novato Jackson Merrill en igual número de juegos. Quintana tenía marca de 0-4 con efectividad de 5.86 en sus 10 aperturas anteriores y no ganaba desde el 11 de abril en Atlanta.

Dedniel Núñez y Reed Garrett terminaron con la entrada de dos hits, la menor cantidad de hits permitidos por los Mets desde el 30 de mayo del año pasado.

Mazur, en su tercera apertura en las Grandes Ligas, permitió dos carreras y tres hits en 3 2/3 entradas.

"Esquivé el tráfico todo el camino", dijo Shildt.