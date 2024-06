Amaury, "El Evangelista"

Desde el año 1991, pocos días después de haber firmado para el profesionalismo por los Cachorros de Chicago con un bono de 4 mil 500 dólares, al vida de Amaury Telémaco ha transcurrido entre el béisbol y el cristianismo.

Fue en una oscura noche del 13 de enero, cuando a la edad de 17 años Telémaco aceptó a Jesús como su salvador.

“Yo estaba acabadito de firmar. No había luz esa noche, recuerdo, en mi barrio de La Romana. El mundo estaba convulsionado. Me senté en el fondo de la casa y escuché ese llamado. Fui convencido”, relata.

“Lo mío fue divino. Nadie me dijo ´conviértete para que no te vayas para el infierno´. Hubo un llamado interno y yo creo que esa fue la obra del Espíritu Santo que me convenció”, confiesa.

Su vocación evangelista le acompañó hasta su último día como pelotero (2006) y la ha mantenido como Coordinador de Pitcheo para América Latina de las organizaciones de los Medias Rojas de Boston (2009-2013) y Piratas de Pittsburgh, desde 2014 hasta el sol de hoy.

“Tenemos que estar claro en que yo estoy allí como coach de pitcheo. Vivo mi fe, la practico, pero tengo un trabajo que hacer con ellos como jugadores sin olvidar desarrollar al hombre porque van a volver a la calle”, explicó Telémaco en el programa dominical “La Hora del Deporte”, que de once de la mañana a una de la tarde produce Héctor J. Cruz en CDN-Deportes.

“Me gusta poder impactar en esos muchachos que necesitan una buena influencia dentro y fuera del terreno”, confiesa el otrora lanzador, quien desde 1996 hasta 2005 militó en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, Arizona Diamondbacks y Filis de Filadelfia.

Indicó que “eso tiene su momento” y no procura convidar a los novatos para que asistan de manera obligatoria a cultos religiosos.

Lugar de residencia

Desde hace años reside en Bradenton, Florida, porque allí los Piratas tienen las sucursales Rookie y Clase A Baja y su campo de entrenamientos primaverales. Además, allí tiene sede una Liga Instruccional.

A unas cuantas horas, en Orlando, su ministerio, “Centro Bíblico el Buen Pastor”, registrado como una ONG en Estados Unidos, celebrará en noviembre próximo un tercer retiro de parejas que han denominado “Matrimonios de Grandes Ligas”.

“Lo hacemos en la ciudad de Orlando en noviembre y hemos tenido buenos resultados. Llevamos invitados, conferencistas y así ayudamos a los que están dentro y fuera del béisbol para que puedan recibir los embates que vienen contra el matrimonio y las familias”, declara.

“Desempeño un rol pastoral, diríamos…tengo un grupo de hombres y familias a los que les damos seguimiento, entre los que hay jugadores activos, ex jugadores y demás, pero mi llamado es evangelista”, manifiesta. “El mayor enfoque lo estamos haciendo a la familia”.

Telémaco aclaró que acude con frecuencia como vocero invitado a la iglesia para replicar la palabra de Dios, pero que no tiene una iglesia ´per se´ registrada, ni un local, pero si el “Centro bíblico El Buen Pastor”.

“Mi llamado es evangelista, no soy pastor”, subraya con bastante fluidez el caballeroso ex serpentinero, quien tuvo foja de 13 victorias y 14 derrotas y promedio de carreras limpias permitida de 3.33 en 237 entradas y dos tercios en diez campañas laboradas en la liga otoño-invernal de República Dominicana.

En las primeras siete (1993-94) vistió el uniforme de los Leones del Escogido y en las últimas tres (2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005) con los entonces Azucareros del Este, el equipo de La Romana, el pueblo que le acogió tras haber nacido en Higuey en enero de 1974.