Sencillo y humilde en extremo, locuaz con una facilidad de expresión que llega a quien escucha.

Adrián Beltré, además, es honesto en sus manifestaciones, y no tiene “miedo” en decir lo que siente.

“Definitivamente no me complacen las nuevas reglas. No ligo con ellas, entiendo que la MLB busca acortar el tiempo de los juegos, pero no me parecen bien esas reglas. He visto que un bateador se ponche con un tercer strike determinado por el reloj, y no estoy de acuerdo”, dijo Beltré, en un compartir con periodistas deportivos del Grupo Corripio. El evento tuvo lugar ayer en los estudios de Telesistema, y la entrevista completa, con la presencia de más de 20 periodistas, será transmitida en televisión abierta en los próximos días, anunció Valentín Báez, director de programación de los canales del grupo (Telesistema, Coral y Teleantillas).

Las nuevas reglas indican que un pitcher tiene 15 segundos para hacer cada lanzamiento, y sube a 18 segundos cuando tiene gente en las bases. Además, el bateador también puede pedir un tiempo de 8 segundos en cada turno. Muchos de ellos no han retornado a tiempo, y han sido decretado outs por un tercer strike.

Está también la regla del “corredor fantasma”, que coloca un corredor en segunda base a partir del décimo inning. Beltré será llevado al Salón de la Fama de Cooperstown el próximo 21 de julio. Será el 5to. dominicano, uniéndose a Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Vladimir Guerrero.

Su porcentaje de 95.1% en los votos ha sido el más alto entre los dominicanos.

En su brillante carrera de 21 años jugó para los Dodgers, Seattle, Boston y Texas, equipo donde permaneció por más tiempo (8 años). Tuvo promedio de bateo de por vida de .286, 477 jonrones, 1707 empujadas y 3,166 hits.

En otro sentido, Beltré, ahora de 45 años de edad y retirado en 2018, trató y opinó sobre los siguientes temas:

.- Recordó que fue firmado por los Dodgers cuando tenia 15 años de edad, y un bono de 23,500 dólares. Agradeció en el tiempo a quienes lo impulsaron en su desarrollo, los scouts Pablo Peguero y Rafael Avila, entre otros.

.- Se mostró agradecido de Tom LaSorda, antiguo manager de los Dodgers, quien le brindó su apoyo cuando subió a Grandes Ligas a la edad de 19 años. “A mi me llamaron porque Bobby Bonilla se había lesionado. Y cuando Bonilla estaba listo, me enviarín a las menores nuevamente. Yo le dije a LaSorda, de buenas maneras, que yo no tenia nada que buscar en las menores, que me dejara arriba. Bajaron un pitcher relevo y yo me quedé como jugador alterno. Eso lo agradecí”.