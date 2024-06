¿Qué hay de nuevo en Lidom y Fenapepro?

El silencio reina ahora alrededor del “encontronazo” entre Lidom y la empresa Latin Events para el montaje de la 2da. versión Serie de Titanes (Aguilas vs. Licey), en Nueva York.

Es evidente que el juego está “trancado” y que no hay entendimiento. La reunión del pasado lunes 29 no arrojó tanta luz como se creyó. Al contrario, a solicitud de Vitelio Mejía acordaron un silencio absoluto, y las partes han respetado eso.

Sin embargo, hay preocupación en las dos partes y los motivos son valederos.

- Lidom había dicho que recibiría ofertas de “terceros”, algunas han llegado, pero no han sido satisfactorias. Me cuentan que Lidom debe informar de dichas ofertas a Félix Cabrera y David Ortiz, pero eso no parece estar tan claro.

- Como el tiempo transcurre, la liga dominicana ni siquiera ha podido aprobar su calendario para el próximo torneo, lo cual lleva a preocupación interna pues eso atrasa todo. Está también pendiente cómo evolucionará el tema de Citi Field y Yankee Stadium.

Lo cierto es que Vitelio, Aguilas y Licey deben apresurar una decisión para que ese muñeco de la segunda versión no se les caiga. Claro, un amigo deportista me dijo que hasta hace un año esa serie de Titanes no existía y todo andaba bien. Y que si no se da, “seguiremos bien en la pelota dominicana”. ¿Usted qué cree?

EL DÍA 25: No está dormido el otro tema pendiente, el conflicto entre George Bell y la Federación de Peloteros. Y para quienes no conozcan el caso, aquí lo refresco: Bell, ex toletero de grandes ligas y ex vicepresidente de la Federación, solicitó la anulación de una venta de un terreno propiedad de la Federación por considerar que las cosas no estuvieron claras.

El terreno, en la Avenida Ecològica, parte Santo Domingo Este, fue vendido por 157 millones, y habría sido otorgada una comisión de venta (a un mediador), estimada en 26 millones o el 18%. Bell reclama que la venta no fue aprobada por una asamblea, sino por la junta directiva, y también que la comisión está fuera de rango y eso hay que aclararlo y corregirlo.

Eso se hará en una audiencia de la Jurisdicción Inmobiliaria la mañana del próximo 25 de junio, este mes, en La Feria... A Erick Almonte y abogados que preparen sus cañones, porque la cosa “viene dura”, aparentemente.

PREMIOS: Algunos jugadores de los Yanquis de Nueva York se quedaron con los premios del mes y de la semana, que fueron anunciados ayer..Aaron Judge ganó el premio de bateador del mes con una ofensiva de 14 jonrones, 12 dobles y 27 empujadas, simplemente sensacional. Dice la nota que Judge ha ganado este premio de mayo los tres últimos años seguidos (Mister Mayo)… Juan Soto se ganó el jugador de la semana, con promedio de .435, 3 hrs., 9 impulsadas. Y Luis Gil se llevó dos: novato y pitcher del mes. Su record fue de 6-0 y 0.70 de efectividad, y la oposición le conectó para .109… Chris Sale ganó el pitcher de la Nacional con 5-0 y 0.56 de efectividad… Nada fácil esos tipos.

APOSTADOR: Sale a relucir que un venezolano , el infielder Tucupita Marcano, está siendo investigado por la MLB por apostar en sus propios juegos. Esto habría ocurrido el año pasado mientras actuaba con los Piratas de Pittsburgh..El caso es que Marcano está metido en un lio, y pudiera ser suspendido de por vida. En el invierno pasó a los Padres de San Diego, pero no ha jugado este año por estar lesionado… Si lo declaran culpable, pudiera ser suspendido de por vida… Pete Rose ha sido el único expulsado por siempre luego de ser declarado culpable de apuestas en 1989.

EL EFECTO: Muchos opinan que esto de que la MLB ha dado ingreso al mundo de las apuestas pudiera tener consecuencias funestas, a corto y largo plazo. Porque si usted baila mucho con la “prima” algo sucederá, dice un refrán, aunque sean “primos”… Y lean esto: si esto de Tucupita se comprueba serían dos los casos relacionados. No se olvide el señor Ippei Mizhura, el traductor de Shohei Ohtani, que le habría estafado casi 18 millones de dólares.. La MLB abre amores con las apuestas, y eso pudiera ser muy peligroso… Hay dineros que no se ganan..

MOVIMIENTOS: Dicen que Víctor Robles ha sido firmado por los Marineros de Seattle, luego de ser licenciado por los Nacionales de Washington. Debutaría este martes con el equipo, que ayer bajó a triple A a otro dominicano, Jonatan Clase…. Blake Snell, el zurdo de San Francisco, pasó a lista de lesionados por 15 días…El hombre no pega una, y el domingo los Yanquis lo golpearon …Incluyendo jonronazo de Juan Soto en el primer inning… Tiene marca de 0-3 y 9.41 de efectividad…Y gana 32 millones de dólares este año.