Camino del fracaso

Cumplidos dos meses de acción en Grandes Ligas 2024, no es difícil comprobar cuáles de los 30 equipos van camino al fracaso.

Siempre ha sido así, porque, como sucede en las elecciones presidenciales de los pueblos, luego del primer boletín con un 20% todos se dan cuenta quién puede ganar y quién puede competir. En el deporte sucede igual.

Echemos una mirada por cada liga y división, con los resultados de ganados y perdidos hasta este jueves 30..

LIGA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE: Yanquis y Orioles se han despegado bien temprano del grupo y se proyectan

como clasificados a postemporada. No ocurre así con los demás, pues las cosas no han salido bien para Tampa Bay (28-29) y Toronto (26-29)..Tanto Tampa como Toronto decepcionan en grande.. . De Boston (28-28) se puede decir que no se esperaba otra cosa, aunque ellos hagan su “aguaje”. Cuando termine el mes de junio, el tercer mes completo, se podrá apreciar cuál de estos clubes puede renacer esperanzas, pero será difícil.

DIVISIÓN CENTRAL: Todos están en competencia, menos White Sox que se metió en un hoyo profundo desde el inicio de la temporada. Su marca de 15-42 es terrible, con escasa posibilidad de que revivan.

DIVISIÓN OESTE: Seattle es una buena sorpresa encabezando con 31-26, pero ellos han estado estables positivamente los últimos años.. Decepciona bastante Texas con 27-29, pero el año está vivo para ellos pues la diferencia es solo de 4 juegos. Houston, que empezó muy bien, ha mejorado un mundo. Para el 30 de abril tenían 10-19, y en mayo 14-13, una reacción súper. Los Angelinos (21-34) y Oakland (23-35), juegan en forma normal, siempre mal.

LIGA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE: Nuevamente fracasan los Mets de Nueva York, hasta ahora, con 22-33…Ahora van por su segundo año seguido en malas, y están a 16 juegos del primer lugar, que ocupan los Filis. Los Marlins, con 20-37, esperaban una mejor actuación, pero ya no levantan cabeza.

DIVISIÓN CENTRAL: Hay 4 clubes compitiendo de cerca, y solamente los Rojos de Cincinnati se alejan a 9 del primer puesto con 24-32. Pero eso se esperaba, pese a todo la bulla que se hace alrededor del dominicano Elly de la Cruz.

DIVISIÓN OESTE: Los Padres de San Diego (de Fernando Tatis jr.), de nuevo son la decepción del grupo, con marca de 30-29, a 9 juegos y medio de los Dodgers. Y Colorado, con 20-35, no sorprenden a nadie.

Notas de MLB

.-El lanzador Nick Pivetta tuvo 8 ponches seguidos anoche por los Medias Rojas de Boston ante Detroit.. Ese no es el record de Grandes Ligas, que está en manos de Tom Seaver, Corbin Burnes y Aaron Nola, de Mets, Milwaukee y Filadelfia, respectivamente. Seaver lo hizo ante San Diego en 1970, Burnes vs. Cachorros en 2021 y Nolan ese mismo año vs. Los Mets.. Todos poncharon diez en línea, lo cual debe ser emocionante.

Anoche, Pivetta ponchó 8 seguidos, igualando la marca para Boston, que fue realizada por Roger Clemens ante Seattle en 1986. Ese día, Seattle estableció marca con 20 ponches.

EXTENSIÓN: Ayer , la MLB informó que había extendido el plazo favorable para Wander Franco hasta el 14 de julio. Eso lo mantiene en lista “administrativa”, y puede seguir cobrando su salario del 2024 sin problemas, mientras su caso en Puerto Plata sigue en el limbo. Este año, Franco gana 2.4 millones de dólares, más o menos 400 mil dólares cada 30 días, aunque el contrato suyo, de 11 años por US$182 millones, pudiera decir otras cosas.

EL PRIMERO: Los Yanquis de Nueva York han tenido un pitcheo impresionante este año y su efectividad colectiva de 2.76 es la primera.. Se ha lesionado Clarke Schmidt, uno de los cinco de rotación, y según el dirigente Aaron Boone, durará de cuatro a seis semanas sin hacer lanzamientos. Esa es mala noticia. Todavía no se ha dicho cuándo volverá el estelar Gerrit Cole, y ojalá las noticias no sean malas.. Estén atentos.