Castillo vs Gil, quinto enfrentamiento de dominicanos

Luis Castillo se enfrentará a Luis Gil en el quinto enfrentamiento de lanzadores dominicanos durante la presente temporada, en el cierre de la serie de cuatro partidos de Marineros y Yankees este jueves.

Antes se habían batido Bryan Bello (Boston) vs Luis Castillo (Seattle) el 28 de marzo; José Soriano (Los Angeles) vs Frankie Montás (Cincinnati) en abril 21; Sixto Sánchez (Miami) vs Reynaldo López (Atlanta) el 24 de abril y Reynaldo López (Atlanta) vs Luis Castillo (Seattle) el 30 de abril.

Castillo viene de irse sin decisión en Baltimore al permitir dos carreras, cuatro hits y cuatro bases por bolas en seis entradas. Ponchó a dos.

“Los Yankees son un equipo de Grandes Ligas, por lo que tienen talento, con cada equipo que me enfrento aquí tengo que dar el cien por ciento, para tener buenos resultados”

Las cuatro bases por bolas fueron el máximo de la temporada y los dos ponches fueron, por lejos, el mínimo de la temporada para Castillo. Aun así, logró un séptimo inicio consecutivo de calidad.

Fue la primera vez que Castillo no salió con decisión de la temporada, quien tiene marca de 4-5 a pesar de una efectividad de 3.28, incluida una marca de 2.01 en sus últimas siete salidas.

“Me siento orgulloso de Luis, antes de estar aquí, practicamos juntos, lo conozco muy bien, es un tremendo muchacho, espero que tenga vida y salud para que continue” dijo Luis Castillo al Listín Diario.

Mientras que Gil (5-1) se llevó la victoria el sábado, permitiendo una carrera y cinco hits y una base por bolas en seis entradas en una victoria por 6-1 sobre los Medias Blancas. Ponchó a 14.

El derecho de 25 años estableció un nuevo récord personal en ponches; de hecho, nunca antes había ponchado a más de nueve bateadores en una apertura de Grandes Ligas.

Gil está teniendo una gran campaña y tendrá efectividad de 2.39, WHIP de 1.08 y K:BB de 62:27 en 49 entradas en su próxima salida, que se alinea para jugar en casa la próxima semana contra los Marineros.

Castillo en dos juegos contra los Yankees ha ganado uno y el otro se fue sin decisión, el año pasado en cinco entradas, permitió cuatro hits con dos jonrones, cuatro boletos y tres ponches en derrota de los Marineros 2-4 el 21 de julio.

“Siento que llevo buen ritmo, no como se empieza, es como se termina y estamos saludable” dijo Castillo quien este jueves se enfrentará por octava vez desde que está con los Marineros que enfrenta a otro lanzador dominicano, el primero contra Luis Gil.

Lo hará por primera vez desde que enfrentó a Johnny Brito, de los Yankees el 21 de julio del 2023, el de Gil será su duelo número 18, siendo los duelos contra Freddy Peralta e Iván Nova a los que más ha enfrentado con tres cada uno.