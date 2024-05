Eloy Jiménez: “Estamos trabajando todos los días, poniendo empeño y compitiendo”

El bateador designado Eloy Jiménez indicó que junto a los demás jugadores de los White Sox está trabajando duro y poniendo empeño para dejar atrás el mal inició de temporada que han tenido.

“Hemos tenido un comienzo lento, pero ya vamos sacando cabeza y hemos comenzado a jugar una buena pelota ahora” declaró Eloy Jiménez al ser entrevistado para el Listín Diario.

Jiménez fue reinstalado de la lista de lesionados de donde es un asiduo visitante, pasándose más de la mitad de los juegos del mes de abril en la lista.

“Estamos trabajando para eso todos los días, le estamos poniendo empeño y compitiendo que es lo importante”

Se habló de que Jiménez iría a Triple-A con Charlotte para una asignación de rehabilitación de lesiones. Pero Jiménez se sintió lo suficientemente dispuesto para estar listo para quedarse con el equipo de Grandes Ligas.

“Con lo que tengo ahora puedo ayudar al equipo”, dijo Jiménez. “Para mí, está bien. Me siento bastante bien. He estado corriendo, he estado corriendo las bases, bateando. Y me siento bien”.

Una verdadera prueba para la recuperación de Jiménez podría provenir de correr las bases a toda velocidad. Jiménez no pudo dar una respuesta definitiva sobre cómo afrontaría esas situaciones, incluso sintiéndose bien y cerca del 100 por ciento.

“Este es mi último año garantizado, mi enfoque es seguir jugando pelota, aunque tengan planes de cambio en el futuro”

Las lesiones han definido esta era del béisbol de los White Sox, y la carrera de Eloy Jiménez junto con ella. Los White Sox han jugado mal béisbol en las últimas temporadas. Las lesiones no son excusa para ello.

“Este es el equipo que me ha dado la oportunidad, desde que me cambiaron, me siento bien aquí, con ellos, pero uno sabe que esto es un negocio cualquier cosa puede sucedes”

Las cosas le salieron mal a Jiménez en 2021 cuando se rompió el tendón pectoral al intentar robar un jonrón en los entrenamientos la primavera, le costó aproximadamente la mitad de la temporada regular.

Jiménez aterrizó en la lista de lesionados con una distensión en el aductor izquierdo en el tercer juego de la temporada 2024. Ha perdido el 53% de los juegos de 2021 a 2023.

Eloy está más frustrado que nadie por su incapacidad para mantenerse saludable.

“A veces quiero volver a casa”, dijo Jiménez "Pero voy a seguir trabajando y estaré aquí para mis compañeros de equipo".

A Jiménez se le deben $13,833,333 en la última temporada garantizada del acuerdo, así como una rescisión de $3 millones de una opción de $16.5 millones para la próxima temporada. Dado que la pandemia de 2020 también le costó tiempo de juego, ha jugado solo 439 juegos, logrando una línea de carrera de .274/.323/.485.

“A sido difícil y frustrante, porque hemos tenido el equipo para competir, pero hay que seguir adelantes, así es el beisbol, en cualquier momento las cosas giran y cambian”