Carta de Cabrera

En esta ocasión reproduzco la carta que me ha enviado el señor Félix Cabrera sobre el problema caliente con Lidom. En la misma refiere puntos relevantes. Leamos:

“Su columna de ayer me obliga a responder a sus comentarios, pues recoge versiones de hechos que se pueden malinterpretar.

“Primero que nada, Latin Events ni Félix Cabrera, en lo personal, derivaron ningún beneficio por la venta de “souvenirs” o ”parqueos” y en el caso de “comida y bebida” solo recibió una participación pequeña. De lo primero, solo obtuvieron ingresos los equipos y los dueños del Citi Field y sus concesionarios, y del resto, es decir, del costo del estacionamiento y casi la totalidad del expendio de comida y bebidas, estos últimos.

“Es importante también aclarar que Latin Events no percibió “más de 2 millones de dólares” en patrocinios ni en “otros renglones”, como se hace constar en su artículo. De hecho, la señora Raíza Rodríguez, quien entendemos convino patrocinios con algunos órganos públicos del país y empresas del sector privado, y al día de hoy aún se desconoce lo que realizo, ya que no ha rendido cuentas al respecto a Latin Events ni a Félix Cabrera. “El resto de lo que aparece en su columna merece igualmente atención a los hechos reales. Latin Events cubrió hasta el último centavo de todas las obligaciones que asumió en virtud del contrato suscrito con la LIDOM, incluido no solo los beneficios mencionados, pero otros como el pago del 3% de los beneficios netos de lo producido con motivo de la venta de boletería.

“Además, ningún ejecutivo de los equipos o de la LIDOM desembolsó dinero propio para afrontar gastos directa o indirectamente relacionados con la celebración del evento.

“Finalmente, en cuanto a que no se habría hecho un “aporte de beneficios por 200 mil dólares con la Fundación Sports Dream RD USA”, como se consigna en su columna, y sin mencionar las partes detrás de la misma o aludir a sus motivaciones, es necesario aclarar dos cosas muy puntuales: a) esa donación voluntaria no aparece como obligación puesta a cargo de Latin Events en el contrato celebrado con LIDOM y b) no fue una condición a la que se habrían sujetado los juegos del pasado año ni de la que dependería el derecho de opción reconocido a favor de Latin Events en su cláusula décimo séptima.

Aclaro, sobre los criterios del Sr. Cabrera, que los datos ofrecidos están calificados de “extraoficiales”, de fuentes de crédito, y son aproximados. Esos datos no son definitivos pues las partes involucradas no habían querido ofrecer su versión. Todavía Lidom no lo ha hecho, y hay que esperar lo que ellos dicen.

.- Otros datos económicos también son potencialmente “posibilidades”, y abren el camino para que sean confirmados o negados por las partes. Lo ideal es que hablen, que no guarden silencio.

.- ¿Nuevo giro? Ahora se añade David Ortiz a la empresa de Félix Cabrera y de inmediato surgen las preguntas. Si esto se decidió ahora, en estos momentos de “crisis”, y Big Papi servirá como un Capitán para salvar el barco… El Dr. Julio Cury, el abogado de Cabrera, me dice que eso venia hablándose hace un tiempo.

Lo otro es que David compra el 50% de las acciones de la empresa, y quisiera yo saber si su aporte es en dinero o en su imagen… Es solo curiosidad, nada particular.

LA RESINA: Ronel Blanco usaba resina en su brazo izquierdo, y se le corrió hasta su guante. Ahí lo descubrieron los árbitros (el cubano Lazaro Díaz, que ahora se llama Laz). Le metieron diez juegos de suspensión, y de ahora en adelante lo tendrán en la mirilla.. Desde luego, Blanco no sabía nada de que eso era ilegal. “Yo veía que otros la usaban y por eso me la ponía”.

Max Scherzer , de Texas Rangers, fue llevado a lista de lesionados por 60 dìas..El hombre gana este año 43 millones de dòlares y no ha podido lanzar.En 2023 jugò para Mets y Texas, que lo adquirió en el mes de julio.. Con Texas tuvo 8 apariciones, marca de 4-2 y 3.20 de efectividad.. Y en total 13-6 y 3.77. Tiene 39 años de edad y està cerca del retiro..Suma 3,367 ponchados y de seguro va hacia Cooperstown.

.- Los Mets de Nueva York pusieron para asignación al infielder Joey Wendley, y subieron al dominicano Mark Vientos, que estaba en triple A… Houston cambiò al lanzador RD Luis Rodrìguez hacia Oakland…Los Mets pusieron para asignación,también , al lanzador RD Yohan Ramìrez, quien había estado con ellos brevemente este año…

