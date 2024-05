Torkelson decide con un jonrón victoria de los Tigres ante los Marlins

Spencer Torkelson conectó un jonrón de dos carreras para resaltar una explosión de tres carreras en la octava entrada mientras los Tigres de Detroit remontaban para vencer el lunes 6-5 a los Marlins de Miami.

Después de que Miami conectó un jonrón de dos carreras de Otto López en la parte alta de la octava para tomar una ventaja de 5-3, Wenceel Pérez conectó un doble ante Anthony Maldonado (0-1) con un out y anotó con un hit de Andy Ibáñez. Matt Vierling se ponchó antes de que Torkelson conectara un slider en cuenta de 1-2 a 446 pies por encima del bullpen de Miami en el jardín central izquierdo.

"Los muchachos hicieron algunos turnos al bate realmente buenos y quería seguir así", dijo Torkelson. "Esperaba conseguir algo que pudiera conducir y eso es lo que sucedió".

La derrota fue la primera de la carrera de ocho juegos de Maldonado en la MLB.

"El slider es el lanzamiento de out (de Maldonado), así que tiene que lanzarlo allí", dijo el manager de los Marlins, Skip Schumacher. “Simplemente no logró ampliar la zona. Retrocedió y se colgó en el medio de un bateador realmente peligroso y, desafortunadamente, no lo falló”.

El jonrón llegó un día después de que Torkelson, quien conectó 31 jonrones el año pasado, consiguiera el primero de la temporada en una derrota por 9-3 ante los Astros de Houston.

"Me siento muy bien por él; se podía ver la emoción cuando lo golpeó", dijo el manager de los Tigres, AJ Hinch. “Ha sido un largo período para él, pero logró un gran desempeño en un lugar importante”.

Los Tigres ganaron por tercera vez en 10 juegos, mientras que Miami cayó a 2-8 en sus últimos 10.

Alex Faedo (3-1) se llevó la victoria a pesar de permitir el tercer jonrón de la temporada de López en la parte alta de la octava. Jason Foley lanzó una novena entrada perfecta para su décimo salvamento.

Ninguno de los titulares estuvo involucrado en la decisión. Matt Manning, de Detroit, permitió tres carreras y nueve hits en cinco entradas y dos tercios, y el abridor de los Marlins, Sixto Sánchez, permitió tres carreras, todas inmerecidas, en cuatro entradas y dos tercios.

Los Tigres tomaron ventaja de 3-0 en el segundo. Javier Báez conectó un rodado forzado en segunda con las bases llenas, y Carson Kelly y Riley Greene siguieron con sencillos productores.

Miami empató el juego en el quinto. Con dos outs y un corredor en segunda, Bryan De La Cruz conectó un sencillo productor y anotó con un doble de Josh Bell. Jesús Sánchez luego conectó sencillo para poner el 3-3.

El marcador de los Tigres apuntó a los Marlins en la primera entrada, con “Notas del jugador” que incluían “Sólo dos fanáticos reales de los Marlins asisten a los juegos en Miami”, cuando De La Cruz estaba en el plato.