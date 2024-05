Arozarena da un vuelacercas y remolca 4 carreras, Rays vencen 7-2 a Yanquis

Randy Arozarena conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras, el cubano Yandy Díaz conectó un jonrón de apertura y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado 7-2 a los Yanquis de Nueva York.

Arozarena adelantó a los Rays 4-2 con un jonrón de tres carreras en la tercera entrada ante Néstor Cortés (1-4). El All-Star de 2023 ha tenido problemas esta temporada, se fue de 3-2 para elevar su promedio a solo .154, pero se ha ido profundo cuatro veces en sus últimos ocho juegos.

"Definitivamente estoy empezando a sentirme un poco mejor", dijo Arozarena a través de un intérprete después de su primer juego de múltiples hits desde el 30 de marzo.

Díaz conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Cortés en el juego. Díaz y Arozarena conectaron dobles remolcadores en una séptima entrada de tres carreras.

"Ustedes saben de lo que son capaces", dijo el manager de los Yanquis, Aaron Boone. "Marcaron una gran diferencia para ganar el partido".

Díaz, campeón de bateo de la Liga Americana el año pasado, conectó tres hits y elevó su promedio a .250. Lleva 13 de sus últimos 33 (.394).

Zack Littell (2-2) permitió dos carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas para que los Rays regresaran a .500 con marca de 20-20.

Anthony Volpe conectó un sencillo de dos carreras en el segundo para los Yanquis, que perdieron por segunda vez en ocho juegos.

El toletero neoyorquino Juan Soto no pudo embasarse por segundo día consecutivo y apenas la sexta vez esta temporada. Estuvo cerca de poner a los Yankees adelante en la séptima entrada cuando su batazo de 404 pies y 107.5 mph con dos en base y dos outs ante Jason Adam fue atrapado en la pared del jardín central.

"No me gusta ver a Soto en el plato en ese momento", dijo el manager de los Rays, Kevin Cash. "De buenas a primeras, no estaba seguro de si iba a salir o no".

Cortés permitió cuatro carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas.

"Creo que es un poco con mi mecánica, mi entrega", dijo Cortés. "Pude arreglarlo después de la tercera entrada y pude marcar más".

Cortés y Littell fueron compañeros de equipo en High-A y Doble-A en la organización de los Yankees en 2017.

El cerrador de los Rays, Pete Fairbanks, regresó después de perderse 19 juegos por problemas nerviosos en la mano y ponchó a uno en una novena entrada de 1-2-3.