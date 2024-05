Fried y dos relevistas se quedan a un bateador del No-hitter

Max Fried de Atlanta y dos relevistas se combinaron para lograr un juego sin hits en 8 2/3 entradas antes de que JD Martínez de Nueva York conectara un jonrón para arruinar la apuesta y los Bravos vencieron a los Mets 4-1 el sábado.

"Es algo muy especial y algo de lo que el cuerpo de lanzadores debe estar orgulloso, especialmente cuando se combina", dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Esperaba que los muchachos pudieran lograrlo. Es dificil."

Fried abrió con siete entradas sin hits y Joe Jiménez evitó un par de bases por bolas en la octava antes de que Raisel Iglesias retirara a los dos primeros bateadores de la novena. Martínez conectó un jonrón justo por encima del muro del jardín derecho en el siguiente lanzamiento frente a Iglesias.

“Renunciar con un jonrón es mejor que un sencillo dentro del cuadro”, dijo el receptor de los Bravos, Travis d'Arnaud, con una sonrisa.

El jardinero central Michael Harris II, quien anteriormente preservó la joya al retroceder y atrapar un elevado elevado de Martínez contra la pared en el séptimo, dijo que tenía esperanzas de que la pelota permaneciera en el aire el tiempo suficiente para que el jardinero derecho Ronald Acuña Jr. lograra el gol. atrapar.

"(En) esa brecha entre el centro y la derecha, hay una pequeña abertura donde tal vez tenía la oportunidad de quedarse o Ronnie podría haber subido y traerlo de regreso o algo así", dijo Harris. “Pero lo hizo bastante bien. Oh hombre, sí, lo hizo. Él hizo lo suyo”.

D'Arnaud dijo que Jiménez le dijo que no sabía que los Bravos estaban trabajando en un juego sin hits. Iglesias tampoco.

“Regresé a la casa club y me preguntaron si sabía lo que estaba pasando”, dijo Iglesias a través de un intérprete. "Y la realidad es que no lo hice".

Iglesias dio base por bolas a Jeff McNeil y permitió un sencillo dentro del cuadro a Harrison Bader antes de retirar a Brett Baty con un elevado al centro.

Los hits de Martínez y Bader permitieron a los Mets evitar el juego sin hits por octava vez en la historia de la franquicia.

"No queríamos lograr un juego sin hits", dijo Martínez. “Pero en esa situación, en ese momento, no lo sé, sólo estoy pensando en mi plan y mi juego y lo que estoy tratando de hacer en ese turno al bate y frente a Iglesias realmente. No puedes quedar atrapado en todo eso”.