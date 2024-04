Sencillo de Riley en el décimo guía Bravos a una victoria sobre los Guardianes

Austin Riley derribó a Ronald Acuña Jr. con un sencillo en la décima entrada el domingo y los Bravos de Atlanta se recuperaron tarde para vencer 4-3 a los Guardianes y ganar una serie de tres juegos entre los dos mejores equipos de las mayores.

AJ Minter (4-1) se llevó la victoria al lanzar una décima entrada en blanco.

Emmanuel Clase (1-0) cargó con la derrota.

La victoria fue la undécima en los últimos 13 juegos de los Bravos. Los Guardianes habían ganado sus cuatro series anteriores antes de llegar a Truist Park por primera vez.

Los Bravos ganaron el primer partido el viernes antes de que los equipos dividieran juegos de entradas extra el sábado y el domingo.

"Era todo lo que se podía pedir en una serie", dijo Minter. “Se sintió como una serie de postemporada. Por suerte, tuvimos algunos golpes oportunos cuando más los necesitábamos en extras. Así es como lo hicimos”.

Los Guardianes se quedaron sin la décima entrada. Stephen Kwan fue interceptado tratando de robar tercera con un out justo antes de que José Ramírez conectara un sencillo, y luego Ramírez terminó el final cuando invadió segunda tratando de robar una base.

“(Orlando) Arcia y Ozzie (Albies) me decían que mirara al corredor”, dijo Minter, quien se bajó y lanzó a Riley en tercera para conseguir el pickoff. “Vieron algo, así que me moví y afortunadamente acerté. Esa fue la diferencia en el juego. Arcia y Ozzie, en el lanzamiento anterior, me silbaron para que estuviera atento”.

Riley acertó 2 de 4 con una base por bolas y Ozzie Albies acertó 2 de 4 con una impulsada.

Los Bravos empataron el juego 3-3 en el octavo con un doble productor de Albies y un sencillo productor de Matt Olson.

El abridor de los Bravos, Bryce Elder, duró cinco entradas y un tercio, permitiendo dos carreras y cuatro hits con dos ponches. Después de no tener bases por bolas en su primera apertura de la temporada, Elder tuvo problemas con el control, dio cuatro bases por bolas, tuvo un bateador hit y lanzó dos lanzamientos descontrolados. El último lanzamiento descontrolado permitió a Brayan Rocchio anotar desde tercera con la segunda carrera de los Guardianes en la quinta entrada.

"Fue un buen control de daños", dijo el manager de los Bravos, Brian Snitker. “Se sentía como si estuviéramos abajo por unas seis carreras. Eso es lo que pasa con Bryce. Nunca deja de lanzar. Sigue haciendo sus lanzamientos, mantiene la compostura e hizo un buen trabajo”.

Elder también fue golpeado en el pie derecho por una remontada de 95 mph de Andrés Giménez en la tercera entrada. Después de una visita del preparador físico, Elder realizó dos lanzamientos de calentamiento y permaneció en el juego.

El abridor de los Guardianes, Ben Lively, permitió una carrera en 4 1/3 entradas con cinco ponches y dos bases por bolas.

Rocchio acertó 2 de 3 con dos robos y dos carreras anotadas y Giménez se fue de 2 de 3 con una impulsada y un robo para los Guardianes.

Los Guardianes fueron agresivos en los caminos de las bases. Un día después de realizar un doble robo clave al final de una victoria por 4-2, los Guardianes robaron tres bases más el sábado, aunque también fueron interceptados dos veces y expulsados dos veces.

"No quiero que estos muchachos bajen el ritmo", dijo el manager de primer año de Cleveland, Stephen Vogt. "Aprendamos de los errores y sigamos mejorando".